高通台灣IP培訓平台 助創新研發人員掌握智財知識

高通（Qualcomm）今天宣布，「L2Pro Taiwan台灣IP培訓平台」上線，希望能協助台灣企業與個人掌握智慧財產權領域相關專業知識。

高通表示，未來包括中小企業、新創團隊等所有領域的創新研發人員，都能透過平台一系列免費線上培訓課程，了解智慧財產權的理論與實務應用，並進一步連結美國、印度、非洲等國際智財課程資源。

高通發布新聞稿指出，L2Pro Taiwan台灣IP培訓平台是由高通與寰瀛法律事務所共同合作推出，提供一系列智慧財產權基礎知識，協助學員透過課程內容與案例分析，了解智財權策略與專利布局的重要性，以及如何在競爭激烈的市場中保護自己的創新與發明、避免潛在的法律風險，進而提升核心競爭力與產品價值。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，希望透過平台深入淺出的課程，協助台灣新創團隊、研發人員及中小企業擁有更多競爭優勢，確保在拓展海外市場時，獲得各國法律的協助與保障。