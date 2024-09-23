不確定因素消彌 美股基金轉淨流入

美國聯準會啟動降息，市場激情發酵帶動全球股市走強。受惠不確定因素消弭，美股基金轉為淨流入。回顧全球股票型基金資金流向，至9月18日，美股淨流入337.53億元，全球新興市場與拉丁美洲亦呈現小幅淨流入。

安聯投信表示，美國聯準會 (Fed) 開啟寬鬆周期，宣布降息2碼，激勵經濟軟著陸預期，道指和標普500指數刷新收盤紀錄，科技類股上漲也推升大盤。寬鬆政策有望為經濟前景提供一定支撐，激勵風險資產表現，能源、AI等主題領漲。

經濟數據方面，美國8月零售銷售月增0.1%、工業生產月增0.8%，均優於市場預期。美國前一周⾸次申請失業救濟⼈數21.9萬⼈，為四個月來最低，同時低於預期與前值。加拿大8月通膨率三年來首次達到2%目標，加大未來降息空間。

政策面，聯準會宣布調降政策利率2碼至4.75%-5.00%區間，啟動新一輪寬鬆周期，為2020年3月來⾸次降息。未來美國經濟是否保持穩健、通膨狀況與就業市場表現為牽動聯準會降息步調的關鍵因素。根據歷史經驗，預防性降息後，股市行情表現可期；策略上，建議可採主動多重資產、聚焦結構式成長策略布局第4季，主動參與收益機會同時爭取債券的加分題，著眼政策轉換的布局甜蜜點，迎接2025到來。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，隨美國通膨自過去兩年峰值降溫，聯準會政策終迎轉向，寬鬆政策有望提供勞動市場及經濟表現支持，在這樣的環境中股債資產均有表現機會。

莊凱倫表示，考量市場仍需時間消化政策調整、美國大選及地緣政治事件等不確定性因素，以多元資產配置布局，有望降低潛在的波動影響。整體經濟前景仍正向，隨利率自限制性的水準下降，有望緩解成長領域的逆風。

莊凱倫表示，儘管市場出現短期波動，但對未來幾年美國經濟彈性、企業獲利成長、人工智慧創新和採用所帶來的成長潛力仍持樂觀態度。布局第4季，考量市場事件不確定性和經濟雜音或增添擾動，軟著陸情境有利股債資產，多元配置成長股、非投資等級債與可轉債的組合，持續參與後續牛市，提供下檔保護，同時聚焦驅動結構成長動能如AI概念。

莊凱倫表示，AI仍為成長亮點，且下一階段爆發的基礎正在奠定，需求帶動，前方還有好光景，建議可從不同步調的產業周期找機會。

台股部分， 安聯投信台股團隊表示，此次聯準會降息兩碼被視為預防性降息，加上美國通膨自過去兩年峰值降溫，聯準會政策轉向的寬鬆政策有望提供勞動市場及經濟表現支持。隨著時序上將步入第4季，亦可關注10月營收、財報等營運數據的表現，與重要法說所釋放的訊息。題材上如晶片廠，AI相關、先進製程，等能見度比較高的族群或主題都可多關注。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，大環境仍存在美國經濟成⻑動能、美國總統大選、日本貨幣政策及地緣政治風險等不確定性因素，但基本面長線並未改變；10 月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第3季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。

在第4季布局策略與步調上，安聯投信台股團隊表示，考量基本面與總經面都有不同的訊息會相繼牽動或干擾市場投資情緒，資金輪動加快，故建議把握市場的節奏，例如10月有失業率數據、企業營收與財報等牽動市場，11月之後則是隨著作夢行情有望逐步展開，有望帶動相關題材。