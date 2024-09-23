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畢業季效應 8月失業率升至3.48% 連續三個月上升

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天發布8月失業率3.48%，連續三個月上升，仍創24年同月新低。圖非新聞當事人。圖／本報資料照片
主計總處今天發布8月失業率3.48%，連續三個月上升，仍創24年同月新低。圖非新聞當事人。圖／本報資料照片

主計總處今天發布8月失業率3.48%，較上月上升0.03個百分點，連續三個月上升，仍創24年同月新低，經季節調整後失業率3.36%，較上月上升0.02個百分點。主計總處表示，受畢業季影響，每年6到8月間失業率多呈季節性上升。

6月起進入畢業季，我國失業率從6月至8月分別升至3.39%、3.45%、3.48%。8月失業率為3.48%，較上月上升0.03個百分點，較上年同月則降0.08個百分點。1至8月失業率平均為3.39%，較上年同期下降0.13個百分點。經季節調整後失業率為3.36%，較上月上升0.02個百分點。

主計總處表示，8月就業人數1161.3萬人，較上月增加2千人，其中服務業部門增加3千人，工業部門則增1千人。較去年同期相較，就業人數增加6.7萬人。1至8月就業人數平均1158.9萬人，較上年同期增加8萬人、0.70%。

8月失業人數41.9萬人，較上月增加4千人、0.98%，其中受應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加3千人；若與上年同月比較，失業人數減少7千人、1.66%。1至8月失業人數平均40.6萬人，較上年同期減少 1..4萬人、3.26%。

至於因為經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致週工時未達35小時者19.7萬人，較上月增加2.2萬人，較去年同月則減少1.1萬人。

按年齡層觀察，15至19歲失業率9.04%，20至24歲12.21%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，致失業率較高；25至29歲者失業率6.01%，30至34歲3.37%。

失業率

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