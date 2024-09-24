投資者把握利多！Fed降息5大影響一次看 曝Q4該如何布局

通膨降、就業緩，美國聯準會（Fed）終於啟動降息，更以一口氣降息2碼作為起手式，究竟，Fed降息會帶來哪些影響？對於投資者來說，面對這一波新的經濟變化，又該如何把握利多，後續投資策略該如何調整？

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在最新的利率會議中，決定降息兩碼。消息公佈後一日，美國股市與台灣股市開始雙雙上漲，顯然此次降息符合市場預期，也消除了市場先前臆測雜音。

但委員會內部意見分歧明顯。根據9月經濟預測總結（SEP），FOMC內部有9位成員認為今年降息三碼或更少，而另9位成員支持降息四碼，意味著今年還有進一步降息的可能性。僅一位成員預測2024年將再降息三碼，顯示出市場對聯準會未來政策的預期仍不一致。

瑞銀投資銀行研究部認為，這暗示著FOMC可能在年底前的兩次會議中採取較緩慢的降息步伐，可能是一次降息兩碼，或分兩次各降一碼。聯準會此次政策轉向主要受到通膨率回落與就業市場放緩的影響，反映了其政策重心逐漸轉向「支持就業最大化」。值得注意的是，若就業市場進一步轉弱，市場預期聯準會可能會採取更積極的降息策略。

所以，投資市場最關注的是，一旦就業市場更為轉弱，聯準會將出現更多更快的大幅度降息。只是，以目前企業獲利、消費信心等指標觀察，許多投資機構仍維持既有的「軟著陸」(低成長、低通膨)預測，認為美國經濟衰退機率仍低。

降息五大影響一次看

此次降息將對市場和經濟產生深遠影響，涵蓋五個主要層面：

1. 企業借貸成本降低：隨著利率下調，企業的融資成本減少，資金更容易流向股市，推動企業投資和市場活絡。 2. 債券市場吸引力增加：降息將使新發行的債券收益率下降，提升已發行債券的吸引力，特別是對投資者來說，舊債券的相對價值提高。 3. 美元貶值壓力增強：隨著利率下降，投資者可能將資金轉向其他市場以尋求更高收益，這將進一步加大美元的貶值壓力，為亞洲貨幣升值提供機會。 4. 消費意願提升：利率下降將促使借貸成本降低，進而推動消費者信心上升，但這也可能帶來通膨再次上升的風險。 5. 房地產市場受益：隨著銀行利率下降，貸款成本減少，民眾購房能力增強，進一步刺激房地產市場的發展。

投資者目前最關心的是如何在降息環境中抓住機會。瑞士百達投顧認為，股市自2022年10月以來的漲幅已超過50%，目前累積了相當的整理壓力。此外，隨著美國總統大選的臨近，政治不確定性也將影響市場。但整體而言，投資機構對未來仍持樂觀態度，認為降息週期啟動和全球經濟軟著陸的預期將繼續支持股市上漲。

百達投顧建議投資者應專注於擁有「護城河」的優質企業，即那些具有穩健財務狀況、低負債比率並能持續創造穩定盈利的公司。這些企業在當前市場環境下將具有較好的防禦能力與增長潛力。

中東、俄烏衝突升級，加上美國大選進入白熱化階段，將給市場帶來更多波動性。因此，富達建議投資者採取全球優質股息策略，並搭配全球優質債券作為核心資產配置，以對抗市場風險。富達也對科技股的長期發展持樂觀態度，認為科技板塊將在未來的經濟環境中繼續表現突出。

瀚亞投信投資長林如惠則指出，全球多數企業尚未感受到經濟衰退的威脅，並且市場對美國和歐元區經濟增長的預期持續上修。她認為，雖然聯準會在9月啟動降息，但應該會以漸進、緩慢方式進行。

債市迎風，固定收益市場有甜頭

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，儘管經濟成長風險依然存在，固定收益產品在第四季度的吸引力依然強勁。她建議投資者保持現有倉位，並認為如果利率反彈，將是再度布局的良機。尤其看好投資等級債券和非投資等級債券的表現，預計利差將進一步收窄。

根據周曉蘭的觀點，非投資等級債券將受益於逐步放鬆的貨幣政策與經濟增長的背景。她預測，非投資等級債券今年將有中高個位數的報酬率，特別是在目前企業資產負債表強勁、利率波動較小的情況下，投資人仍可享有高息甜投。

值得注意的是，美國總統大選在即，將影響第四季金融資產表現。瀚亞投信投資長林如惠觀察，全球多數企業並未感受到經濟衰退的威脅，市場也持續上修對美國與歐元區的經濟成長預估。

林如惠說，川普與賀錦麗民調拉鋸當中，由於兩方提出的政見差異甚大，加上前一屆川普執政時，對金融市場影響很大，所以此次美國大選也備受市場高度關注。

以下是瀚亞投信2024年第四季針對不同債券類別的投資建議：

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，儘管經濟成長風險依然存在，固定收益產品在第四季度的吸引力依然強勁。她建議投資者保持現有倉位，並認為如果利率反彈，將是再度布局的良機。尤其看好投資等級債券和非投資等級債券的表現，預計利差將進一步收窄。

周曉蘭分析，非投資等級債券將受益於逐步放鬆的貨幣政策與經濟增長的背景。她預測，非投資等級債券今年將有中高個位數的報酬率，特別是在目前企業資產負債表強勁、利率波動較小的情況下。

儘管美中成長將放緩，但新興市場應會繼續以略低於趨勢速度穩定增長，相關資產可望受惠於美國寬鬆政策，雖非大幅反映，但預計可逐步發酵，長期仍有投資機會。

只是，雖邁向傳統消費旺季第四季，可望替股市帶來支撐，但也正因台股與美股的高度連動性，投資人應特別保持警惕，尤其是股市近期大幅上漲後的修正壓力。

為趨吉避凶，轉向高息資產亦是避險策略之一。

舉例來說，聯準會宣布降息是台灣時間19日清晨，而當天台股開盤，ETF前8名由高息型ETF全數囊括。其中，又以9月23日即將除息的群益台灣精選高息ETF（00919）人氣最高，日成交量高達10.8萬張。顯示市場對其穩定的配息政策高度認可。

群益投信00919基金經理人謝明志指出，高息股具有穩定領息和抗跌的雙重特性。從存股角度來看，大盤波段低點反而是好時機。此外，他也提醒，除了觀察配息率高低，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。

（本文出自2024.09.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）