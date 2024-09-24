Fed降息啟動債市長多? 富蘭克林教戰精選收益策略

九月聯準會最新利率決議一口氣降息兩碼至4.75%-5.00%，幅度超乎市場預期，為自2020年三月以來首次降息，宣告新一波降息循環正式啟動！富蘭克林證券投顧指出，聯準會直接以降息兩碼作為本波降息循環起手式，積極展現應對經濟前景不確定的企圖心，寬鬆貨幣政策環境將有助維繫經濟及金融市場表現，參考歷史經驗，在美國經濟維持溫和成長的降息環境下，全球股債市表現可期，但宜留意11月美國大選前市場波動不確定性仍高，投資人可靠攏美國平衡型、精選複合債及公用事業等受惠降息和抗波動資產，以渡過市場震盪期，股市方面則建議採取分批加碼策略，瞄準趨勢及結構性成長題材，卡位年底季節行情。

降息循環正式啟動！精選收益策略掌趨勢 穩波動

富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人桑娜．德賽表示，雖然聯準會積極降息兩碼，然而官員預估未來降息路徑比市場原期待的要謹慎，短線若有較強勁的經濟數字，長天期公債殖利率仍可能有上揚風險，加上美國總統大選兩黨政見並未有削減預算赤字的積極作為，建議此時配置中天期債攻守兼備。富蘭克林證券投顧表示，雖然市場普遍認為降息循環正式啟動將迎來債市長多行情，但在通膨仍未降至目標及美國財政赤字問題仍嚴峻環境下，仍宜交由專業經理團隊憑藉財務基本面與評價面深入分析，主動管理精選標的，才能挑到兼具品質和價值被低估的優質企業債，另搭配防禦型政府公債配置及存續期間的靈活調配，方能在仍藏波動隱患的降息循環趨勢中，主動創造更為穩健優異的精選收益機會(表)。

333精選持債密碼 打造全天候債券核心組合

聯準會預估美國經濟於2024~2027年各可望維持2%溫和成長，環境有利企業債表現，然整體信用利差已緊，如經濟意外不振恐較難提供有力緩衝，故公債防禦配置仍不能少，富蘭克林證券投顧建議現階段債券投資組合宜聚焦中天期債，於美國公債、投資級公司債、非投資級公司債各約三成的333精選複合債配置(圖)，掌握聯準會正式啟動降息的債市長多機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)為複合債券型基金，可順應宏觀局勢發展，靈活彈性配置各種不同類型的債券，截至8月底持債到期殖利率為5.69%*，平均5.4年到期，投組以高品質債為多，並分散配置於美國公債、投資級公司債和非投資級公司債，由專業經理團隊主動式管理，可靈活因應市場變化精選持債比例，並具備配息股份供選擇，可為投資人打造穩控風險並兼顧收益機會的核心債券組合。

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*基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率

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