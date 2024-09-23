無人機聯盟誓師大會 郭智輝：代表台灣爭取G2G訂單

台灣卓越無人機海外商機聯盟今天召開誓師大會，聯盟主席、漢翔董事長胡開宏表示，近期重要工作為盤點各廠商能量，爭取國際業務媒合接單組合；經濟部長郭智輝說，未來聯盟將代表台灣爭取政府對政府（G2G）的國際市場訂單。

台灣卓越無人機海外商機聯盟今天由漢翔籌備召開誓師大會，邀集經濟部、聯盟成員、國內業者及工研院等研究機構齊聚，展現台灣發展無人機產業的決心。

經濟部在9月10日宣示成立聯盟後，由漢翔董事長胡開宏獲推舉擔任聯盟主席，胡開宏今天在成立大會中承諾，將聚焦國際合作，配合政策方向，帶領聯盟成員打造無人機供應鏈。

漢翔指出，誓師大會除凝聚共識，也討論聯盟運作細節，成立初期會維持每月一次的聯盟會議，由7家協同主席公司輪流主辦；另外，聯盟也將各廠商能量盤點視為近期重要工作。

胡開宏強調，所謂能量盤點，並非去探知各家廠商的營業機密，而是針對彼此優勢與劣勢進行整合與互補，「分工」是這個聯盟相當重要的功能；漢翔會扮演好協調角色，與聯盟成員充分討論，依照各家廠商核心技術，才能提高成功率，向國際爭取業務，媒合最佳接單組合。

經濟部長郭智輝致詞表示，發展無人機已是世界趨勢，組成國家隊，集結眾人之力，現在就是最佳時機，未來聯盟將代表台灣爭取政府對政府（G2G）的國際市場訂單，經濟部會全力支持聯盟的發展，提供必要的研發補助資源，也會從經費層面提供協助，來解決研發及整合過程面臨的問題。

聯盟成員總數超過50家廠商，協同主席計有神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等7家。

工研院長劉文雄指出，工研院扮演的角色，首先是在符合市場導向前提下，協助核心技術的開發，「也就是產業出題目，我們來找答案」；其次是聯盟切入市場策略的協助，例如國際趨勢分析等。

漢翔指出，無人機市場在全球發展蓬勃，但在國內仍屬新興產業，投入的廠商雖多，但規模較小，在系統整合能力上相對較缺乏；而漢翔長期執行軍用及民用飛機研發專案，「系統整合」正是漢翔所長，可協助先建立出國內的經濟規模，打造「短鏈」與「韌性」，進而凝聚成堅實的國家隊。

漢翔指出，預期在2028年，台灣的無人機產值實現10倍增長，並成為亞太第一個無人機民主供應鏈中心，這項由國家策動的龐大商機，如今已踏出關鍵第一步。