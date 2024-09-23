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租補預算創新高挨轟大撒幣 國土署拿出三點駁斥

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國土署認為租屋補貼與直接興建社宅不衝突，居住正義是讓民眾有多元選擇。圖／聯合報系資料照片
國土署認為租屋補貼與直接興建社宅不衝突，居住正義是讓民眾有多元選擇。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委羅智強質疑，租金補貼預算直逼社宅工程款，顯現總統賴清德的住宅政策「發錢不手軟、做事就腿軟」；內政部國土署23日回應，租金補貼政策絕非大撒幣，直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼三大政策是互相輔助且不衝突。

羅智強拿出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」指，2022年到2025年租金補貼預算達840億元，直逼社宅工程款827億元，總統住宅政策剩下大撒幣，可謂「發錢不手軟、做事就腿軟」，已經本末倒置。

國土署表示，2022年起開辦300 億元中央擴大租金補貼專案，截至今年8月底止，核定補貼戶數已從111年核准27.8萬戶到現今申請受理案件數逾80萬戶，核定件數成長至62.8萬餘戶，顯示「百萬租屋家庭政策」及配套措施確實發揮照顧及支持租屋族效益。

首先，國土署拿出2023年至2024年度租金補貼滿意度調查，民眾對於租金補貼政策的滿意度高達7成，其中多數屬於青年族群，經分析接受租金補貼者實際減輕居住負擔4至5成，「非六都」之縣（市）減輕負擔比例為51%，「六都」直轄市為46%。

國土署指出，第二，透過補貼專案，已掌握市場上大量有效租約資訊，透過統計分析，已在去識別化及隱私保護原則下， 8月先後公布全國大專院校周邊及各行政區的實際租金統計資料，有助穩定租屋市場租金價格，逐步打破租屋黑市，健全租屋市場發展。

國土署還說，第三，透過修正租賃條例及定型化契約規定，規定房東不得限制房客申請租金補貼，並自8月起，委託法扶基金會提供租屋民眾免費租屋糾紛法律電話諮詢，更加落實租屋民眾權益保障。

國土署強調，強調租金補貼政策因累積相當成果及務實考量租屋族的居住需求，因此2025年將擴大辦理，「租金補貼政策絕非大撒幣」，直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼三大政策是互相輔助且不衝突，真正的居住正義是讓民眾對於自己的居住及生活方式能有多元選擇。

租屋 租金補貼

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