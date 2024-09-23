快訊

遭中共盯上的「匿名者64」 究竟在網上發了什麼？

邀集四大領域產學專家 全社會防衛韌性委員會26日登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

賴清德總統成立三大委員會，壓軸的全社會防衛韌性委員會將於9月26日登場，委員名單也曝光。除了機關代表，產學界代表將分為四大領域，包括民力訓練暨運用、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備、以及資通、運輸及金融網絡安全。

與921防災日相互呼應，全社會防衛韌性委員會安排在9月26日召開，以一系列為大規模救災狀況量身打造的演練為委員會暖身，同時透過不同規模、層次與狀況的演練，凸顯全社會防衛韌性委員會要整合產官學界與民間百工百業力量，以強化整體社會韌性的初衷。

據了解，委員名單除了國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、海委會主委管碧玲等政府機關代表，產學界委員將分為四大領域。

民力訓練暨運用，包括玉山寶光聖堂董事長王寶宗、中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農、台灣數位外交協會理事長郭家佑、台灣民主實驗室、黑熊學院顧問曾柏瑜、世新大學傳播管理學系副教授劉玉晳。

能源及關鍵基礎設施維運，包括政大公行系特聘教授兼創新國際學院院長杜文苓、台大資工系副教授蕭旭君。社福醫療及避難設施整備，包括佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文、黑熊民防教育協會理事長劉文。

資通、運輸及金融網絡安全則是趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦、Google台灣總經理林雅芳、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、國家太空中心主任吳宗信、台灣駭客協會理事戴辰宇。

延伸閱讀

全社會防衛韌性委員會26日登場 聚焦五主軸

打炒房！新竹1500萬房解約3次...關埔也受影響 專家提解方

傳台積電商討阿聯建廠 專家：八字沒一撇

家用機器人發展難…專家分析曝「持續落後關鍵」：輸AI很多

相關新聞

無人機聯盟誓師大會 郭智輝：代表台灣爭取G2G訂單

台灣卓越無人機海外商機聯盟今天召開誓師大會，聯盟主席、漢翔董事長胡開宏表示，近期重要工作為盤點各廠商能量，爭取國際業務媒...

租補預算直逼社宅工程款 內政部國土署：互不衝突

賴清德總統喊出「百萬租屋家庭支持計畫」，補金補貼目標更提高至75萬戶，遭藍營質疑，是否想透過租金補貼彌補興建社宅的不足，...

租補預算創新高挨轟大撒幣 國土署拿出三點駁斥

國民黨立委羅智強質疑，租金補貼預算直逼社宅工程款，顯現總統賴清德的住宅政策「發錢不手軟、做事就腿軟」；內政部國土署23日...

印太AI治理報告出爐 專家：台灣應爭取國際話語權

美商亞洲集團發布印太地區人工智慧（AI）治理研究報告指出，台灣的AI治理框架屬於「支持創新、規則接受者」。專家分析，台灣...

數發部限平台24小時下架網路詐騙廣告 落實實名制

數發部今天表示，預告防詐條例相關子法，要求網路廣告平台若被通知有刊登詐騙廣告，應24小時內下架處理；並要求平台落實「廣告...

Gogoro深陷洗產地疑雲 光陽IONEX能乘機翻轉市況？

電動機車Gogoro遭爆以「洗產地」的方式詐領補助，經濟部將於9月底舉行審議委員會，對於補助資格與相關責任做出審查決議。一旦判定Gogoro使用陸製零件，意即Gogoro將失去補助資格乃至價格優勢，光陽緊追在後，電動機車市場格局面臨改變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。