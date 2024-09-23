印太AI治理報告出爐 專家：台灣應爭取國際話語權

美商亞洲集團發布印太地區人工智慧（AI）治理研究報告指出，台灣的AI治理框架屬於「支持創新、規則接受者」。專家分析，台灣若只扮演AI代工角色很可惜，應該思考如何把AI治理經驗輸出國際，爭取AI話語權。

世界各國目前皆在尋求建立AI治理原則，美國僅有AI行政命令和州政府法案，歐盟今年8月生效首部AI法，台灣今年7月15日預告AI基本法草案，若經立法院通過，將成為全球第2部國家級AI法。

策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）發布的印太地區AI治理研究報告指出，在AI治理態度上，亞洲各國主要分為兩派，其中一個陣營比較看重經濟利益、支持創新，包括新加坡、日本等；另一個陣營更重視國家安全，例如中國、越南等。

報告指出，印太地區AI監管方向分散，不太可能完全比照歐盟的立法模式，因此歐盟在AI治理上的態度，對亞洲各國影響有限。

報告進一步指出，中國正透過聯合國等途徑積極輸出自己的AI治理模式，引起各國關注，美國與中國在AI領域的競爭已不限於科技面，未來在制定AI國際規則上會有越來越多交手。

報告顯示，台灣的AI治理框架屬於「支持創新（pro-innovation）」、「規則接受者（rule-taker）」，台灣是全世界先進半導體製造與生產的最大貢獻者，可自行有效發展及整合AI技術；但在國際上面臨主權議題、遭許多國際機構排除，恐限制台灣參與制定AI國際規則的機會。

美商亞洲集團董事總經理、數位政策共同主席陳澍接受中央社記者採訪表示，台灣在亞太地區比較早提出需要關注AI治理，當時AI還不像現在這麼熱門，等到各國都在討論AI治理的時候，台灣也積極跟上腳步。

陳澍認為，台灣在AI硬體領域有著絕對領先，軟體方面相對落後一些。政府在立法過程中，需要考慮讓台灣AI軟體發展能跟上硬體腳步，不一定只靠監管，也可以提出具有扶持性的政策。

陳澍強調，現在是制定AI遊戲規則的階段，台灣AI基本法做好後，下一步應該思考如何把台灣AI治理經驗輸出國際，可以考慮透過美國及美國盟友如日本，爭取在國際上的AI話語權，「不要搞到這麼大的AI時代，結果還是只能扮演代工角色，那就很可惜了」。

台灣的AI基本法草案一共18條條文，預告期間60天、至9月13日止，施行日期由行政院訂定。條文明定政府應依風險分級，透過標記、揭露、問責等機制，提升應用可信任度，建立應用條件、救濟、 補償等規範，包含外國AI產品落地規範；同時，為保障勞工權益，政府應就AI利用所導致的失業，依其工作能力予以輔導就業。