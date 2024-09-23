小鋼胚未再破底 豐興本週廢鋼報價開平盤

中部最大條鋼廠豐興今天公布本週國內鋼筋、廢鋼、型鋼產品盤價止跌平盤。豐興表示，小鋼胚未再破底，國際廢鋼僅小跌，因此以平盤開出。

廢鋼上週每公噸從9600元，下跌300元，每公噸為9300元；鋼筋產品上週從每公噸1.85萬元，下跌400元，每公噸為1.81萬元；型鋼上週每公噸2.57萬元下跌500元，每公噸為2.52萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週調降，每公噸為320美元；美國貨櫃廢鋼本週也調降，每公噸為315美元；澳洲鐵礦砂由每公噸92.05美元下跌至91美元。