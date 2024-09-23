綠電分配沙盒 兩大放寬

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
綠電示意圖。 圖／聯合報系資料照片
綠電示意圖。 圖／聯合報系資料照片

經濟部能源署昨（22）日表示，「綠電分配沙盒計畫」將有兩大放寬，一是開放只買下部分風場的集團加入，二是開放試運轉、尚未取得電業執照的風場提前加入沙盒計畫供電，有助出口企業取得綠電。

外界認為，放寬措施也將有助推進離岸風電區塊開發的購售電契約（CPPA）洽談。

能源署表示，沙盒計畫最早試行對象是，包下整個離岸風場綠電的特定集團，例如台積電，可自行分配綠電比率至全國不同廠區；現在將開放，只買下部分風場綠電的集團亦可參與、可自行分配綠電比率至旗下廠區。

國內目前有實力包下整個離岸風電風場僅台積電（2330），因此台積電是最早適用綠電沙盒計畫。但隨著離岸風電區塊開發3-1期洽談CPPA，很可能出現二、三個集團才能買下風場綠電，簡言之，未來將開放共同買下風場的多個集團，加入綠電沙盒計畫。

綠電分配沙盒計畫精進主要有兩項措施。一是開放不需要包下整個風場的集團加入；二是開放試運轉中、尚未取得電業執照的風場，亦可提前於試運轉時，加入沙盒計畫供電。

能源署表示，兩項措施皆有助出口企業取得綠電，增進高階製程國際競爭力。外界也認為將有助推進離岸風電區塊開發3-1期、3-2期關於CPPA洽談。

能源署表示，國內企業用戶為了出口，有高度綠電需求（如RE100等），且高階製程須達更高綠電比率，因此在2023年10月針對綠電用電大戶提出沙盒計畫，讓企業集團得以彈性分配手中綠電至不同廠區，因應國際客戶要求提前符合RE100規定，台積電是第一個適用對象。

台積電 綠電 離岸風電

延伸閱讀

不只台積電！共同買下風場的集團 開放加入「綠電分配沙盒」

經濟部調整綠電分配機制 增進高階製程國際競爭力

中華電高鐵加入泛官股售電公司 經濟部盼國發基金響應

泛官股售電公司統購2成風電 業界：紓解信評疑慮助風場融資

相關新聞

走過谷底再開新局 董瑞斌有望成為兆豐「公公併」觸媒

銀髮如霜，但笑容可掬，兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌在九月中旬，回到自己的故鄉台南，做了他畢生不曾做過的事：在台南棒球場...

【總編開箱】政府拿你的錢補助你 被賣了還要說謝謝

2012年蔡英文第一次選總統時，她批評馬英九政府的房屋政策失當，她當年的競選廣告「你買得起房子嗎？」成為流傳金句。2016年蔡英文第2次選總統，房價仍是她與民進黨上下進攻的主要標的，也順利在中央取得完全執政。8年過後，房價創歷史新高，國人買不起房的情況更加嚴重。

開發台糖土地 展開評估

為了確保產業用地無虞，經濟部過去曾盤點台糖用地做為「中南部產業園區開發方案—中、長期開發園區」，依規劃，目前仍有包括彰化...

綠電分配沙盒 兩大放寬

經濟部能源署昨（22）日表示，「綠電分配沙盒計畫」將有兩大放寬，一是開放只買下部分風場的集團加入，二是開放試運轉、尚未取...

2025年勞保基金「收不抵支」849億？ 勞動部回應了

勞動部今天表示，媒體報導2025年勞保基金收不抵支約新台幣849億元，是媒體自行加減預估，數據尚未計入保費以外收入，且非...

不只台積電！共同買下風場的集團 開放加入「綠電分配沙盒」

經濟部「綠電分配沙盒計畫」再精進。經濟部能源署22日表示，沙盒計畫最早試行的對象是，包下整個離岸風電廠綠電的特定集團，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。