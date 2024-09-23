綠電分配沙盒 兩大放寬

經濟部能源署昨（22）日表示，「綠電分配沙盒計畫」將有兩大放寬，一是開放只買下部分風場的集團加入，二是開放試運轉、尚未取得電業執照的風場提前加入沙盒計畫供電，有助出口企業取得綠電。

外界認為，放寬措施也將有助推進離岸風電區塊開發的購售電契約（CPPA）洽談。

能源署表示，沙盒計畫最早試行對象是，包下整個離岸風場綠電的特定集團，例如台積電，可自行分配綠電比率至全國不同廠區；現在將開放，只買下部分風場綠電的集團亦可參與、可自行分配綠電比率至旗下廠區。

國內目前有實力包下整個離岸風電風場僅台積電（2330），因此台積電是最早適用綠電沙盒計畫。但隨著離岸風電區塊開發3-1期洽談CPPA，很可能出現二、三個集團才能買下風場綠電，簡言之，未來將開放共同買下風場的多個集團，加入綠電沙盒計畫。

綠電分配沙盒計畫精進主要有兩項措施。一是開放不需要包下整個風場的集團加入；二是開放試運轉中、尚未取得電業執照的風場，亦可提前於試運轉時，加入沙盒計畫供電。

能源署表示，兩項措施皆有助出口企業取得綠電，增進高階製程國際競爭力。外界也認為將有助推進離岸風電區塊開發3-1期、3-2期關於CPPA洽談。

能源署表示，國內企業用戶為了出口，有高度綠電需求（如RE100等），且高階製程須達更高綠電比率，因此在2023年10月針對綠電用電大戶提出沙盒計畫，讓企業集團得以彈性分配手中綠電至不同廠區，因應國際客戶要求提前符合RE100規定，台積電是第一個適用對象。