開發台糖土地 展開評估

2012年蔡英文第一次選總統時，她批評馬英九政府的房屋政策失當，她當年的競選廣告「你買得起房子嗎？」成為流傳金句。2016年蔡英文第2次選總統，房價仍是她與民進黨上下進攻的主要標的，也順利在中央取得完全執政。8年過後，房價創歷史新高，國人買不起房的情況更加嚴重。

2024-09-23 05:50