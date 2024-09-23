開發台糖土地 展開評估

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為了確保產業用地無虞，經濟部過去曾盤點台糖用地做為「中南部產業園區開發方案—中、長期開發園區」，依規劃，目前仍有包括彰化二林農場、台南沙崙農場、屏東隘寮溪農場三塊用地，原則將於今年啟動評估。

美中貿易戰帶動科技產業回流，行政院於「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」整理出九大用地，分別為先期開發的中埔產業園區、水上產業園區、新市產業園區、北高雄產業園區、以及褒忠產業園區。

由於環境部環評委員去年在審查時，建議褒忠產業園區第一期與第二期整合為265.25公頃的單一園區，全案正在二階段環評作業，其餘先期園區皆已幾乎開發完成、廠商申請登記比例近九成。

面對未來半導體發展、人工智慧（AI）需求，中長期開發園區的三塊用地也將於今年啟動評估，包括彰化二林農場，台南沙崙農場，屏東隘寮溪農場。

半導體 台糖 環評

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