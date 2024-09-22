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2025年勞保基金「收不抵支」849億？ 勞動部回應了

中央社／ 台北22日電
媒體報導2025年勞保基金收不抵支約新台幣849億元。對此，勞動部重申政府穩定撥補勞保基金，基金安全無虞。記者侯永全／攝影
媒體報導2025年勞保基金收不抵支約新台幣849億元。對此，勞動部重申政府穩定撥補勞保基金，基金安全無虞。記者侯永全／攝影

勞動部今天表示，媒體報導2025年勞保基金收不抵支約新台幣849億元，是媒體自行加減預估，數據尚未計入保費以外收入，且非實際發生數；重申政府穩定撥補勞保基金，基金安全無虞。

有媒體報導，依勞保局預估，2025年勞保基金將持續收不抵支，估計保費收入達5168億餘元、給付金額卻突破6017億餘元，收不抵支約849億元，收支逆差勢持續成長，代表勞保改革的迫切性。

勞動部今天晚間發布新聞稿表示，勞保基金預估明年度保費收入為5168億餘元，給付支出為6017億餘元；勞保基金收入，非僅保費收入，尚包含基金投資收益及政府撥補，明年度政府已編列1300億元撥補，加計投資收益等，預估勞保基金規模仍將呈微幅成長。

勞動部強調，所謂收不抵支849億元是媒體自行加減預估，該數據尚未計入保費以外收入，且非實際發生數，非勞動部所列數據，未來餘絀數仍須待決算數發生後才能確定。

勞動部強調，政府穩定撥補勞保基金，基金安全無虞，社會大眾無須擔心。

勞保基金 勞動部

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