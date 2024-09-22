不只台積電！共同買下風場的集團 開放加入「綠電分配沙盒」

經濟部「綠電分配沙盒計畫」再精進。經濟部能源署22日表示，沙盒計畫最早試行的對象是，包下整個離岸風電廠綠電的特定集團，如台積電，可以自行分配綠電比例至全國不同廠區；現在將開放，只買下部分風場綠電的集團亦可加入綠電沙盒計畫，亦可自行分配綠電比例至旗下廠區。

國內目前有實力包下整個離岸風電風場僅台積電，因此台積電是最早適用綠電沙盒計畫。但隨著離岸風電區塊開發3-1期洽談CPPA，很可能出現二、三個集團才能買下風場綠電，簡言之，未來將開放共同買下風場的多個集團，加入綠電沙盒計畫。

能源署今日發布「綠電分配沙盒計畫」再精進，主要有兩項措施。一是開放不需要包下整個風場的集團加入；二是開放試運轉中、尚未取得電業執照的風場，亦可提前於試運轉時，加入沙盒計畫供電。能源署表示，兩項措施皆有助於出口企業取得綠電，增進高階製程國際競爭力。外界也認為，兩項措施亦有助於推進離岸風電區塊開發3-1期、3-2期關於CPPA的洽談。

能源署表示，國內企業用戶為了出口，有高度的綠電需求（如RE100等），且高階製程需達到更高綠電比例，因此在2023年10月將針對綠電用電大戶提出「綠電分配沙盒計畫」，讓企業集團得以彈性分配手中綠電至不同廠區，以因應國際客戶要求提前符合RE100規定，台積電是第一個適用對象。

舉例來說，因台積電每個廠負責製程不同，愈先進製程需要綠電比例愈高，沙盒計畫就是讓台積電自行決定綠電分配到A、B、C廠比例，以發揮綠電最高效益，不會造成「餘電」之浪費。

現在沙盒計畫擴大實施，同時3-1期風場可能出現二、三家集團共同包下風場的局面，因此能源署決定，像這樣二、三家共同包下風場的集團加入沙盒，亦可依據實際所需數量購買綠電，並優先分配給最需要高比例綠電的廠區及製程。