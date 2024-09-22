聯準會降息2碼鼓舞新興股市漲 新興市場成長動能具韌性

電動機車龍頭Gogoro近期風波不斷，創辦人、前董事長兼執行長陸學森日前突宣布辭職，由年僅32歲的姜家煒臨危受命，接任代理執行長。業界認為，Gogoro長期虧損，看不到獲利曙光是主因，被檢舉以「洗產地」模式詐領補助，則是壓跨駱駝的最後一根稻草。曾經的台灣獨角獸怎麼會落入現今困境，究竟是出了什麼問題，而Gogoro有機會走出低谷嗎？

2024-09-22 08:00