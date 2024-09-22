快訊

爆賴總統曾致電開罵 邱泰源今向彭啓明道歉：大家一起努力

邱泰源爆賴清德致電罵人？ 彭啓明親回應：總統是君子、沒有罵我

快移車！台北市宣布水門「只出不進」 晚間10點開始拖吊

聯準會降息2碼鼓舞新興股市漲 新興市場成長動能具韌性

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國聯準會利率會議降息2碼、為四年多來首度降息，緩解投資人對於美國經濟前景擔憂同時提振市場風險偏好，推升新興股市同步走強。

富蘭克林證券投顧表示，中國官方目前的施政方針，主要以促進高科技與先進製造業發展作為提高生產力與維持成長動能的方式，並透過技術創新來提升價值鏈使中國能抵禦美國的貿易限制，不過單憑製造業與出口並無法支撐廣泛的經濟復甦，仍然需要透過更強而有力的財政措施來擺脫中國市場持續的通縮擔憂、房地產市場疲軟、低迷的消費信心、債務過高等結構性問題，方有助提振經濟與企業獲利前景。

富蘭克林證券投顧指出，印度股市屢創新高價位、評價水準確實偏高，不過印度政府致力維持總體經濟情勢穩定，意味印度較低的通膨風險與經濟波動，成長前景將更具可預測性，印度政府也推動民營部門增加資本支出與槓桿，這將是企業進一步提升獲利的來源，也是股價能進一步攀升的支撐。此外，印度市場以內資資金為主要參與對象，近期全球金融市場走勢較為震盪，印股表現相對穩健也突顯其投資優勢，而隨著印度於全球、新興市場指數權重持續攀升，持股比重較低的外資資金也有回補壓力。

印度 美國聯準會

延伸閱讀

拚降息財！破萬名「上億富豪」大買債券 存款比重創新低

Fed降息兩碼 專家建議關注新興市場債券、台股、美股

解讀美國大幅降息…陸官媒：恐意味美經濟衰退風險 中美需共同化解

Fed降息 無損美元強勢地位

相關新聞

加油要快 中油：明起汽、柴油各漲0.3元、0.4元

台灣中油宣布，自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3...

經濟部調整綠電分配機制 增進高階製程國際競爭力

經濟部研議綠電沙盒計畫再精進，能源署表示，國內企業用戶為了出口，有高度的綠電需求，且高階製程需達到更高綠電比例，經濟部升...

本周台股／美選結果未定 法人為何看好台股第4季行情？

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼後，台股連續2天收紅，上周指數以2萬2159點作收，周指數上漲399點，周線連二紅，日均量3442億元。9月即將結束，時序即進入第4季，目前確定聯準會的降息循環啟動，不確定因素焦點轉向11月的美國總統大選，今年第4季將不單純只是傳統旺季，美國政局是否變天，不僅影響與貿易夥伴的關係，也牽動地緣政治，投資人資金如何調動，才能趨吉避凶？

Gogoro長期虧損創辦人下台 曾一枝獨秀怎走到這一步？

電動機車龍頭Gogoro近期風波不斷，創辦人、前董事長兼執行長陸學森日前突宣布辭職，由年僅32歲的姜家煒臨危受命，接任代理執行長。業界認為，Gogoro長期虧損，看不到獲利曙光是主因，被檢舉以「洗產地」模式詐領補助，則是壓跨駱駝的最後一根稻草。曾經的台灣獨角獸怎麼會落入現今困境，究竟是出了什麼問題，而Gogoro有機會走出低谷嗎？

電價是否調漲月底有答案、8月景氣可望續亮黃紅燈

10月電價是否再漲？預定本月底前召開的電價審議會，將給出答案。因國際油價下跌、台電發電成本比4月低，傳出有審議委員希望，台電依據能源價格未來趨勢重新計算成本，並針對能否獲得立院通過1千億元撥補，分兩種版本參考電價，供審議會參考。 針對10月電價是否調漲，台電日前表示，依法須電價審議會決定，電價調漲與否不是台電決定，且此次審議中的學者專家及民團代表占比過半，具有專業性及公正性。台電表示，燃料成本回落，台電財務狀況已逐步改善，若1000億元補貼能及時到位，今年可望損益兩平，且追加預算是用來補貼民生電價沒有漲足的部分。

電價審議本周召開 委員坦言壓力大

電價審議會本周召開，將決定今年十月至明年三月的電價費率，這是民間代表占比逾半的電價審議會首次電價決策，備受關注。行政院今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。