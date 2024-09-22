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經濟部調整綠電分配機制 增進高階製程國際競爭力

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
圖為光電板示意圖。圖／本報資料照片
圖為光電板示意圖。圖／本報資料照片

經濟部研議綠電沙盒計畫再精進，能源署表示，國內企業用戶為了出口，有高度的綠電需求，且高階製程需達到更高綠電比例，經濟部升級原2023年「綠電彈性分配」沙盒計畫內容，放寬綠電用戶不需一次性購買整個綠電廠的綠電，讓綠電用戶可依據實際所需數量購買綠電，並優先分配給最需要高比例綠電的廠區及製程。

能源署指出，另一精進方法為綠電電廠在試運轉時間，雖然還沒有拿到電業執照，就可以參加沙盒計畫，提前提供試運轉時期，確實發出的綠電，使其產生的綠電供應產業需求。藉由上述綠電分配機制調整，再次增進產業國際競爭力。

經濟部說明，台灣再生能源發展以離岸風電、太陽光電為主要推動項目，離岸風電已設置完成3GW，預計2026年完成5.6GW，將朝協助降低業者設置規費成本等方向協助業者如期併網發電；而太陽光電則已完成13.6GW，預計2026年可完成23GW，將分由修法規範新建物應屋頂型設置光電，優先推動漁電共生等作法，協助太陽光電發展。

經濟部表示，國內大型企業已購置2025~2026年離岸風場每年所產生綠電達75億度，明後年綠電占比將再增加，綠電交易將更活絡；而過往幾年因疫情、戰爭、通膨等影響，導致綠電推動進度落後，不只台灣，其他國家也有類似情況，政府將誠懇面對問題，有效率解決綠電設置相關困難。

太陽光電 經濟部 綠電

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