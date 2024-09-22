台塑石化：汽油23日起漲0.3元、柴油漲0.4元
台塑石化今天表示，自23日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.3元，柴油批售價格每公升0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑石化公布，加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升29.3元、95+無鉛汽油30.8元、98無鉛汽油32.8元、超級柴油27.8元。
台塑石化表示，受到利比亞原油出口量持續疲弱、黎巴嫩真主黨通訊設備在各地遭集體引爆，中東緊張情勢加劇，以及美國原油庫存減少等因素影響，促使國際油價上漲，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，調升油價。
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