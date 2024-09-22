快訊

引發茶壺風暴...邱泰源昨爆總統致電罵他 賴清德今取消醫界晚宴行程

累積超過60毫米...北市這3處降雨驚人 全市已6起災情通報

豪雨炸！台鐵猴硐=三貂嶺因落石單線運轉 平溪線全區間停駛

台塑石化：汽油23日起漲0.3元、柴油漲0.4元

中央社／ 台北22日電

台塑石化今天表示，自23日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.3元，柴油批售價格每公升0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化公布，加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升29.3元、95+無鉛汽油30.8元、98無鉛汽油32.8元、超級柴油27.8元。

台塑石化表示，受到利比亞原油出口量持續疲弱、黎巴嫩真主黨通訊設備在各地遭集體引爆，中東緊張情勢加劇，以及美國原油庫存減少等因素影響，促使國際油價上漲，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，調升油價。

加油站 台塑 國際油價

延伸閱讀

影響微不足道？真主黨無畏以色列接連重創 專家：仍有作戰能力

以黎猛烈交火！真主黨瞄準以國空軍基地 射百餘枚火箭彈

以色列放話再轟炸 真主黨稱指揮官死於奸詐暗殺

真主黨呼叫器連環爆 凸顯供應鏈陰暗角落

相關新聞

加油要快 中油：明起汽、柴油各漲0.3元、0.4元

台灣中油宣布，自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3...

電子零組件出貨帶動 外銷訂單可望連六紅

經濟部將在本周二（24日）發布8月外銷訂單金額統計。經濟部預期，隨著消費性電子新品帶動電子上游零組件備貨效應，8月接單金...

本周台股／美選結果未定 法人為何看好台股第4季行情？

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼後，台股連續2天收紅，上周指數以2萬2159點作收，周指數上漲399點，周線連二紅，日均量3442億元。9月即將結束，時序即進入第4季，目前確定聯準會的降息循環啟動，不確定因素焦點轉向11月的美國總統大選，今年第4季將不單純只是傳統旺季，美國政局是否變天，不僅影響與貿易夥伴的關係，也牽動地緣政治，投資人資金如何調動，才能趨吉避凶？

Gogoro長期虧損創辦人下台 曾一枝獨秀怎走到這一步？

電動機車龍頭Gogoro近期風波不斷，創辦人、前董事長兼執行長陸學森日前突宣布辭職，由年僅32歲的姜家煒臨危受命，接任代理執行長。業界認為，Gogoro長期虧損，看不到獲利曙光是主因，被檢舉以「洗產地」模式詐領補助，則是壓跨駱駝的最後一根稻草。曾經的台灣獨角獸怎麼會落入現今困境，究竟是出了什麼問題，而Gogoro有機會走出低谷嗎？

電價是否調漲月底有答案、8月景氣可望續亮黃紅燈

10月電價是否再漲？預定本月底前召開的電價審議會，將給出答案。因國際油價下跌、台電發電成本比4月低，傳出有審議委員希望，台電依據能源價格未來趨勢重新計算成本，並針對能否獲得立院通過1千億元撥補，分兩種版本參考電價，供審議會參考。 針對10月電價是否調漲，台電日前表示，依法須電價審議會決定，電價調漲與否不是台電決定，且此次審議中的學者專家及民團代表占比過半，具有專業性及公正性。台電表示，燃料成本回落，台電財務狀況已逐步改善，若1000億元補貼能及時到位，今年可望損益兩平，且追加預算是用來補貼民生電價沒有漲足的部分。

電價審議本周召開 委員坦言壓力大

電價審議會本周召開，將決定今年十月至明年三月的電價費率，這是民間代表占比逾半的電價審議會首次電價決策，備受關注。行政院今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。