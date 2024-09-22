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加速醫療院所減碳 彭啓明：環境部已有具體方案

中央社／ 嘉義縣22日電

媒體報導，衛福部長邱泰源昨天指出，總統賴清德曾因醫療院所減碳議題致電罵環境部彭啓明；彭啓明今天說，賴總統口氣很平和希望加速，環境部已有具體方案可助醫院節能，未來續推動。

媒體報導，邱泰源昨天出席台灣醫務管理學會年會時指出，衛福部正向環境部爭取日後碳費能部分撥入醫療領域，還說賴總統曾認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳，致電罵彭啓明。

彭啓明今天到嘉義縣參加「淨零之路，社大同行：2024社區大學全國研討會」，會前接受媒體聯訪。

彭啓明指出，全國都關注淨零議題，其中醫療不只需要健保支持，還有深度節能支持，環境部已有具體方案，預計幫助醫院節能；全民對於淨零減碳相當關心，賴總統與行政院長卓榮泰都有打電話關切，賴總統是君子，電話中口氣很平和，如平常討論，希望速度加快、落實更具體，「沒有責罵」。

彭啓明說，目前國內淨零著重在高排碳源，借鏡歐洲經驗，排碳涵蓋範圍達到85%，所以環境部須跟社會大眾多一點溝通，希望社區大學可當一個平台，擴大民眾參與性。

彭啓明表示，醫療院所是國內非生產型產業中能源消耗大戶，但醫院主責救人，所以會有必要能源消耗，包含冷氣空調等；醫院除經營外還要另外花錢來減碳確實很辛苦，因此環境部才跟衛福部合作推動綠色醫療，讓醫院了解永續節能減碳與醫療廢棄物議題。

彭啓明 減碳 環境部

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