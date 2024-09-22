聽新聞
0:00 / 0:00

電價審議本周召開 委員坦言壓力大

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

電價審議會本周召開，將決定今年十月至明年三月的電價費率，這是民間代表占比逾半的電價審議會首次電價決策，備受關注。行政院今年追加預算的一千億元補貼能否獲得立法院通過，雖然跟台電的電價成本無關，卻成為這次電價漲不漲的關鍵，因為先前沒有足額反映成本的電價，讓台電到今年還在虧損，有委員坦言「這是要逼死這屆的委員嗎？」

行政院長卓榮泰日前表示，考量民生穩定，不應該再調漲民生電價，但最終還是得由審議會定案。

根據台電一一三年七月底止的財務狀況，負債比百分之九十三點二。委員指出，一千億元補貼能否進來會是關鍵點，審議會如果把這一千億元當作一定會補進來，來審議電價，若屆時真的補不進來，「台電不就是掛在那裡了？」因為負債比太高，誰敢借錢給台電？

據了解，民生電價仍是政府與民間代表都不想調漲的部分，一方面是四月已漲過一次，雖然漲過後的費率還是低於成本，一方面是調漲民生電價對物價影響茲事體大，通膨問題不得不考慮。今年前七月售電成本每度三點七一一七元，加上合理利潤百分之三至百分之五，經濟部標定的平均電價約為三點九元，今年四月調漲電價後每度為三點四一五八元，每度電落差仍高達○點四八元，亦即平均每度電還有調漲○點四八元的空間。

台電 調漲 電價

延伸閱讀

邱泰源爆總統致電罵彭啓明 王鴻薇：坐實賴清德是太上閣揆

卓榮泰：推動老屋重建少一味 應強化法令與執行面

卓揆支持央行打炒房

卓揆認為10月不應漲民生電價 但強調還是要看電價委員會審議結果而定

相關新聞

電價審議本周召開 委員坦言壓力大

電價審議會本周召開，將決定今年十月至明年三月的電價費率，這是民間代表占比逾半的電價審議會首次電價決策，備受關注。行政院今...

中華電高鐵加入泛官股售電公司 經濟部盼國發基金響應

泛官股售電公司股東可優先承購風場綠電，以中鋼作為發起股東，至明年初中油、中華電信、高鐵加入，初期資本額近新台幣5億元，後...

泛官股售電公司統購2成風電 業界：紓解信評疑慮助風場融資

泛官股售電公司是為調節市場供需，因此明定統購上限為區塊開發3-1、3-2期風場總裝置容量的2成、約40億度，預計10月起...

台灣經濟有4不確定性 央行憂大陸成長放緩負面影響

中央銀行上修今年經濟成長率至3.82%，估明年成長率持續高於3%，但經濟前景並非一片坦途，主要央行貨幣政策調整步伐分歧、...

泛官股售電公司10月成立 將推遠期契約因應淨零大限

經濟部主導的泛官股售電公司將在10月成立，最多統購區塊開發3-1、3-2期風場的2成綠電，分包銷售年期最短15年、最長2...

台灣勞工平均退休年齡仍偏低 調查揭國人提前退休2大主因

台灣面臨勞動力老化難題，審計部建議放寬強制退休年齡，但縱使現行強制退休年齡為65歲，台灣勞工平均退休年齡仍偏低，也有3成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。