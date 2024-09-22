電價審議本周召開 委員坦言壓力大

電價審議會本周召開，將決定今年十月至明年三月的電價費率，這是民間代表占比逾半的電價審議會首次電價決策，備受關注。行政院今年追加預算的一千億元補貼能否獲得立法院通過，雖然跟台電的電價成本無關，卻成為這次電價漲不漲的關鍵，因為先前沒有足額反映成本的電價，讓台電到今年還在虧損，有委員坦言「這是要逼死這屆的委員嗎？」

行政院長卓榮泰日前表示，考量民生穩定，不應該再調漲民生電價，但最終還是得由審議會定案。

根據台電一一三年七月底止的財務狀況，負債比百分之九十三點二。委員指出，一千億元補貼能否進來會是關鍵點，審議會如果把這一千億元當作一定會補進來，來審議電價，若屆時真的補不進來，「台電不就是掛在那裡了？」因為負債比太高，誰敢借錢給台電？

據了解，民生電價仍是政府與民間代表都不想調漲的部分，一方面是四月已漲過一次，雖然漲過後的費率還是低於成本，一方面是調漲民生電價對物價影響茲事體大，通膨問題不得不考慮。今年前七月售電成本每度三點七一一七元，加上合理利潤百分之三至百分之五，經濟部標定的平均電價約為三點九元，今年四月調漲電價後每度為三點四一五八元，每度電落差仍高達○點四八元，亦即平均每度電還有調漲○點四八元的空間。