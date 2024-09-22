英國金融時報20日報導，台美正計畫展開雙方無人機業者間的合作，這是雙方打造不仰賴中國大陸供應鏈的作為之一。

26家美國無人機系統及反無人機系統的製造商主管，22日將齊聚台北，和台灣的無人機業界主管、負責軍購與研發的軍方官員，還有其他研究人員及工程師開會三天。

該美方訪團成員也包括美國商務部、五角大廈國防創新單位（DIU）的官員，以及五角大廈微電子研究與工程部門主管謝諾伊。

中國大陸無人機產業規模全球最大，這次台美合作打造無人機供應鏈的交流，凸顯有更多和更廣泛產業開始「去風險」的作為。去風險源於美中競爭以及華府對部分中製產品在安全上的擔憂，特別是軍民兩用產品。

雖然多個西方國家尋求減少對台灣晶片製造商的仰賴，但此次交流也反映出台灣擁有的技術，有助其在全球供應鏈占有至關重要的一席之地。

該訪團此行主要目的之一，就是讓美國業者尋找中國以外的零組件供應商或製造夥伴。訪團成員有生產「彈簧刀」自殺無人機的美國空境公司，台灣也正採購700多套的彈簧刀。還有美國反無人機系統供應商Dedrone及美國知名軍火商諾斯洛普格拉曼。

台灣雖有數十家商用無人機公司，但跟中國的相比是小巫見大巫，台灣向來也聚焦在較小型的飛行機具。受自前年2月以來的烏克蘭戰爭影響，台灣政府正在「無人機國家隊」計畫下，推動無人機產業。