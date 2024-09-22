內政部五招 加速都更轉型

為加速危老都更轉型，內政部昨（21）日表示，已啟動五大策略，包括推動都更條例第65條修法；攜手大專院校培育都更人才，建立都更正確價值觀；因應氣候變遷挑戰，轉型淨零城市；擴大公辦都更量能。未來也會開始盤點，並啟動中長期的修法，讓危老屆期後能有後續政策接手。

行政院長卓榮泰昨出席《財訊》主辦的都更博覽會時表示，內政部與國家住都中心持續檢視目前所推動的工作，是否符合國家整體發展目標及人民需求，並與地方政府建立信任溝通機制，透過法令鬆綁及修訂，訂立讓民間業者可依循的合理制度，有效完成危老都更工作。

內政部政務次長董建宏表示，2018年至今年8月都更案量成長六倍，已突破5,000件危老都更案件。在2018年住都中心成立之後，公辦都更全國招商55案，投資金額來到4,076億元。

欲加速危老都更轉型，董建宏表示，將啟動五大策略，包括推動都更條例第65條修法，擴大原容積獎勵適用範圍，讓1999年全面實施容積管制前已申請建照之合法建物皆可適用；攜手大專院校培育都更人才，建立正確價值觀，充實產業所需職能；因應氣候變遷挑戰，結合建築能效與再生能源條例光電規定，逐步轉型淨零城市；輔導成立專責機構與專責辦公室。

董建宏指出，未來也會開始盤點危老屆期後續政策規劃，除了修法，中期也將蒐集現行實務執行問題，參考國外相關經驗，並廣泛徵詢產官學界意見，取得修法共識後，長期將依循法治程序進行修法，完成三讀程序，讓後續政策接手。