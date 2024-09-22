電子零組件出貨帶動 外銷訂單可望連六紅
經濟部將在本周二（24日）發布8月外銷訂單金額統計。經濟部預期，隨著消費性電子新品帶動電子上游零組件備貨效應，8月接單金額有望年增6.7%至11%，將呈連續六個月正成長。
經濟部官員並表示，今年下半年進入消費性電子新品銷售旺季，有助於支撐我國接單動能。至於iPhone16新品發表，外界關切我國今年下半年接單會有「蘋果光」？官員表示，不管陸系或是美系消費性電子新品都有機會。
根據經濟部廠商動向調查，廠商預期8月接單較7月增加家數占17.5%，持平者占60.6%，而減少者占22.0%；按接單金額計算之動向指數則為52.0，預期8月整體外銷訂單金額將較7月增加。其中，資訊通信產品、電子產品動向指數分別為52.7及52.2。
經濟部預期，8月接單金額約491億美元至511億美元之間，年增6.7%至11.0%。
根據經濟部統計，7月外銷訂單金額500.3億美元，為歷年同月第三高，月增9.8%，年增4.8%，表現優於市場預期。七大貨品接單中，僅化學品呈年減，其餘六大貨品皆呈正成長。
官員分析，7月接單除反映新興科技應用持續擴增、AI需求強勁外，也有看到筆電（含平板）訂單增加，尤其是高階筆電、如AI筆電，以急單方式因應。
至於手機訂單，官員表示，7月處在新舊手機交接期，還未看到手機訂單增加，但已看到消費性電子新品備貨效應，主要是電子上游備貨，包括晶圓代工、記憶體、印刷電路板、被動元件等。
七大接單貨品中，7月我資訊通信產品訂單141.3億美元，創歷年同月第四高，月增10.9%，年增11.0%，主因人工智慧及雲端產業需求熱絡，帶動伺服器訂單續增，加上筆電、顯示卡接單增加。
我國7月電子產品接單181億美元，為歷年同月新高，月增16.5%，年增2.2%，除AI需求強勁外，國際品牌智慧手機新品備貨效應，帶動晶圓代工、晶片通路等接單增加。
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