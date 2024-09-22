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上月景氣估維持黃紅燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會27日將發布8月景氣燈號，預期在8月出口衝出史上最旺，單月金額衝上436.4億美元的因素撐腰下，應可持續亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈。記者林伯東／攝影
國發會27日將發布8月景氣燈號，預期在8月出口衝出史上最旺，單月金額衝上436.4億美元的因素撐腰下，應可持續亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈。記者林伯東／攝影

國發會27日將發布8月景氣燈號，預期在8月出口衝出史上最旺，單月金額衝上436.4億美元的因素撐腰下，應可持續亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈。

國發會官員表示，目前國內景氣仍處於成長軌道上，多數科技大廠對下半年的營收展望預測多偏向樂觀，且下半年除了是科技新品備貨旺季，也是傳產出貨旺季，接下來無論對於科技、傳產的出貨和消化庫存來說，都是比較正向的。

國發會官員還提到，主要國家大選及利率政策動向、主要經濟體貿易保護措施、國際地緣政治情勢變化等不確定因素猶存，仍須留意對經濟影響。

不過，國發會官員指出，美國聯準會（Fed）已確定拍板降息2碼，美國啟動降息基本上是希望促進美國經濟成長，台灣與美國經貿連結深，一旦降息對我國出口將有正面助益。

Fed降息最直接牽動國際資金走向，因此後續仍應關切其他國家相對應的政策，這些都會錯綜複雜的影響台灣經濟。

國發會官員表示，目前資通產品需求續強，但傳產復甦尚緩，加上領先及同時指標持續上升，顯示國內景氣維持成長態勢，未來展望也偏樂觀。

Fed 美國

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