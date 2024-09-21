台灣經濟有4不確定性 央行憂大陸成長放緩負面影響

中央銀行上修今年經濟成長率至3.82%，估明年成長率持續高於3%，但經濟前景並非一片坦途，主要央行貨幣政策調整步伐分歧、全球供應鏈重組、大陸經濟成長放緩的外溢效應等不確定性，恐對台灣帶來負面影響。

中央銀行最新經濟預測，將今年經濟成長率預測值上修至3.82%，優於6月的3.77%，並估2025年經濟成長率為3.08%。

央行認為，今年下半年，人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用持續擴展，以及智慧型手機等新品上市，有助換機潮，可望挹注相關供應鏈出口成長，增添輸出動能，且民間投資增溫，民間消費動能延續；展望2025年，內需將持續扮演推動經濟成長的主要角色。

雖然台灣經濟成長率可望連續2年高於3%，不過央行列出4大不確定性，分別是主要央行貨幣政策調整步伐分歧，全球經濟零碎化與供應鏈重組，大陸經濟成長放緩的外溢效應，以及地緣政治風險與結構性因素對全球經濟與通膨的衝擊，這些均可能衝擊未來成長動能。

全球經濟零碎化與供應鏈重組部分，央行說明，美中貿易角力持續，而歐盟針對大陸電動車課徵平衡稅，且8月生效的人工智慧法案可能加劇中歐貿易摩擦。

央行認為，美中與中歐貿易衝突，恐加速全球供應鏈重組與導致全球市場分化。另一方面，全球供應鏈重組與經濟零碎化，將促使台灣企業採分散投資與貿易地區等方式多元布局，可能減少在台投資與生產活動，進而影響未來出口與民間投資動能。

大陸經濟成長放緩的外溢效應也不可小覷，央行指出，大陸內需動能不足，可能透過供應鏈等間接管道，對台灣等亞洲及其他經濟體產生負面影響；另一方面，大陸透過將供過於求的產品輸出他國，減緩內需不足的壓力，導致相關產品競爭加劇，恐對全球經貿或台灣出口帶來負面影響。

另外，地緣政治風險遲未降溫，增添未來國際政經局勢的變數。

央行直言，美國總統大選將對全球政經發展帶來關鍵性影響，全球貿易、對外軍事援助等方面可能發生重大變化，衝擊國際政經情勢，並加劇市場動盪和全球貿易不確定性。而中東衝突不斷以及紅海危機持續，則可能使能源和大宗商品市場和全球供應鏈持續受阻，增添全球通膨升溫風險。

除了地緣政治風險干擾，央行提醒，全球極端氣候加劇、淨零減碳措施以及人口老化等生產供給面衝擊，可能形成通膨上漲壓力，加劇全球經濟不確定性。