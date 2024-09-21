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台灣經濟有4不確定性 央行憂大陸成長放緩負面影響

中央社／ 台北21日電
中央銀行上修今年經濟成長率至3.82%，估明年成長率持續高於3%。路透
中央銀行上修今年經濟成長率至3.82%，估明年成長率持續高於3%。路透

中央銀行上修今年經濟成長率至3.82%，估明年成長率持續高於3%，但經濟前景並非一片坦途，主要央行貨幣政策調整步伐分歧、全球供應鏈重組、大陸經濟成長放緩的外溢效應等不確定性，恐對台灣帶來負面影響。

中央銀行最新經濟預測，將今年經濟成長率預測值上修至3.82%，優於6月的3.77%，並估2025年經濟成長率為3.08%。

央行認為，今年下半年，人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用持續擴展，以及智慧型手機等新品上市，有助換機潮，可望挹注相關供應鏈出口成長，增添輸出動能，且民間投資增溫，民間消費動能延續；展望2025年，內需將持續扮演推動經濟成長的主要角色。

雖然台灣經濟成長率可望連續2年高於3%，不過央行列出4大不確定性，分別是主要央行貨幣政策調整步伐分歧全球經濟零碎化與供應鏈重組大陸經濟成長放緩的外溢效應，以及地緣政治風險與結構性因素對全球經濟與通膨的衝擊，這些均可能衝擊未來成長動能。

全球經濟零碎化與供應鏈重組部分，央行說明，美中貿易角力持續，而歐盟針對大陸電動車課徵平衡稅，且8月生效的人工智慧法案可能加劇中歐貿易摩擦。

央行認為，美中與中歐貿易衝突，恐加速全球供應鏈重組與導致全球市場分化。另一方面，全球供應鏈重組與經濟零碎化，將促使台灣企業採分散投資與貿易地區等方式多元布局，可能減少在台投資與生產活動，進而影響未來出口與民間投資動能。

大陸經濟成長放緩的外溢效應也不可小覷，央行指出，大陸內需動能不足，可能透過供應鏈等間接管道，對台灣等亞洲及其他經濟體產生負面影響；另一方面，大陸透過將供過於求的產品輸出他國，減緩內需不足的壓力，導致相關產品競爭加劇，恐對全球經貿或台灣出口帶來負面影響。

另外，地緣政治風險遲未降溫，增添未來國際政經局勢的變數。

央行直言，美國總統大選將對全球政經發展帶來關鍵性影響，全球貿易、對外軍事援助等方面可能發生重大變化，衝擊國際政經情勢，並加劇市場動盪和全球貿易不確定性。而中東衝突不斷以及紅海危機持續，則可能使能源和大宗商品市場和全球供應鏈持續受阻，增添全球通膨升溫風險。

除了地緣政治風險干擾，央行提醒，全球極端氣候加劇、淨零減碳措施以及人口老化等生產供給面衝擊，可能形成通膨上漲壓力，加劇全球經濟不確定性。

AI 央行 美國大選 貨幣政策

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