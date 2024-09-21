台灣現行強制退休年齡為65歲 學者：單用年齡判斷為典型歧視

全球老年人口持續增加，多個國家逐步放寬強制退休年齡限制，台灣現行強制退休年齡為65歲，學者認為，單用年齡做判斷為典型歧視，應訂定判斷標準確認勞工是否勝任工作。

根據勞動基準法規定，勞工除非年滿65歲，否則雇主不得強制其退休，但若勞資雙方協商同意，也可延後強制退休年齡；審計部報告日前建議，多個主要國家已經逐步延長或沒有強制退休規定，建議勞動部也應放寬強制退休年齡來促進中高齡勞動參與率。

對此，台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，就業服務法規定，保障國民就業機會不得有年齡歧視，但勞基法卻有強制退休年齡規定，顯見法規之間已經牴觸，且政府力推中高齡者及高齡者就業促進法，代表政府對65歲以上勞工就應退休觀念已改變，法制面上的牴觸應該要處理。

辛炳隆也提到，「只用年齡做判斷標準就是典型年齡歧視」，縱使將強制退休年齡延後到67歲，事實上仍會有勞工其實是適合工作的，因此強制退休不應只單用年齡決定，而是應有配套判斷標準，像是可以有簡單的體能檢測、確認勞工真的無法勝任才讓勞工退休。

辛炳隆說，放寬強制退休可能有人擔憂企業的新陳代謝速度會減緩，但這可以借鏡日本、韓國的做法，漸進式政策引導讓企業因應，且現在已有很多企業體認到，在勞動力老化情況下，若不使用中高齡勞工、銀髮族就會沒人可用，這些企業對於延後強制退休年齡接受度也高。

辛炳隆表示，有配套判斷標準也可以協助企業判斷，避免讓企業面臨是否要留住65歲勞工這件事上覺得兩難。

根據勞動部中高齡及高齡勞動調查，台灣65歲以上勞參率近年持續上升，辛炳隆也說，這顯示有越來越多人縱使過了65歲也還在工作，且多數是因為經濟因素，若不放寬強制退休規定，隨著銀髮族勞動參與率越來越高，強制退休形成的就業障礙就會越來越明顯。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨則表示，勞基法適用於多個行業，行業特性不同加上事業單位規模大小不一，因此是否要延後強制退休年齡還必須多搜集意見，其次是必須尊重勞工意願，現行勞基法已經可以勞資協商延後退休年齡，若勞工想續留職場都可跟雇主協商。