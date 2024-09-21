台灣勞工平均退休年齡仍偏低 調查揭國人提前退休2大主因

台灣面臨勞動力老化難題，審計部建議放寬強制退休年齡，但縱使現行強制退休年齡為65歲，台灣勞工平均退休年齡仍偏低，也有3成3中高齡勞工多因長期工作疲累想先退休。

全球多個國家因人口老化面臨勞動力短缺議題，為了留住中高齡人力，多個國家逐步放寬強制退休年齡限制，包含日本在2021年實施高齡者僱用安定法，要求企業須努力確保勞工到70歲止的就業機會。

中國近日也從2025年元旦起延後法定退休年齡，較現行的退休年齡延後3至5歲，其中男性延後至63歲，女性員工延至55歲、女性幹部延至58歲。

審計部報告日前也指出，主要先進國家因應勞動力短缺問題，多逐步延長或沒有強制退休規定，因此建議勞動部應放寬強制退休年齡來促進中高齡勞動參與率；也就是說，讓勞工不用勞資協商同意，超過65歲也能繼續工作。

˙做家事、經濟無虞 台灣勞工退休年齡偏低

根據勞動基準法規定，勞工除非年滿65歲，否則雇主不得強制其退休，但以統計數據來看，台灣勞工不論男女的退休年齡與主要國家相比都偏低。

根據勞動部國際勞動統計，2015至2020年台灣男性平均退離市場年齡雖然為64.3歲，但與亞洲主要國家日本68.2歲、南韓65.7歲相比都來得低；女性部分差距則更大，台灣女性退離職場年齡61.4歲，日本為66.7歲、南韓64.9歲。

進一步探究原因，根據勞動部112年調查，台灣中高齡及高齡人口有1122.9萬人，其中沒有工作者高達612.4萬人、占比超過一半，且這些人當中更有98.3%不是找不到工作，而是沒有就業意願。

以台灣現行強制勞工退休年齡65歲來看，有239.4萬人還未到65歲就先離開職場，主要原因包含「做家事」及「家庭經濟尚可，不需外出工作」，可見家庭照顧問題以及經濟無虞是中高齡非勞動力會提前退休主因。

˙請領勞保減額年金人數、比例攀升 勞工預期62歲就退休

此外，以勞保老年年金請領數據來看，勞保老年年金法定請領年齡有逐年增加制度，勞工必須達法定年齡才可請領全額老年年金，但數據顯示，近10年請領勞保年金給付的平均年齡僅從61.03歲延後至61.35歲，遠低於法定年齡。

值得注意的是，選擇提前請領勞保年金的人數也正逐年攀升。資料顯示，103年當年申請請領減額老年年金的人數有2萬7518人，占當年度占比為31%，到112年時申請請領勞保減額年金的人已達到8萬6715人，占當年度比例也提升至37%。

而根據勞動部勞動及職業安全衛生研究所中高齡勞工提早退離職場因素探討研究報告顯示，有3成3的在職勞工希望在65歲前退休，平均預計退休年齡為62.5歲，而打算在65歲前退休的原因最多是「長期工作下來，覺得疲累」（42.1%），其次為「另有生活規劃」（32.4%）。

˙延後退休年齡助中高齡 勞團不認同、憂阻礙青年就業

審計部報告指出，勞動部民國97年時將當時強制退休年齡由60歲提高至65歲，因此讓台灣60歲至64歲的就業人數逐年攀升。

依據行政院主計總處人力資源調查，111年60至64歲就業人數共65.1萬人，占全體就業者5.70%，相較修法當年就業人數25.3 萬人增加1.6倍，顯示放寬強制退休年齡規定，對於促進中高齡者勞動參與確有助益。

不過，全國金融業工會聯合總會祕書長韓仕賢則認為，勞基法日前已經修正，讓勞工跟雇主可以自行協商延後退休，延後強制退休年齡是多此一舉。

韓仕賢表示，要提升勞資參與率不應用延後強制退休年齡來促進，一旦延後強制退休年齡，恐阻礙企業新陳代謝，對青年勞工的升遷發展可能會有影響。

勞工團體台灣勞工陣線孫友聯則說，要促進中高齡就業應該有政策應引導，許多在民營企業的中高齡勞工，可能還不到強制退休年齡就已經先被雇主辭退，應該政策下手協助雇主、勞工續留中高齡在職場。

孫友聯也說，如果中高齡還不到強制退休年齡就已被辭退，延後強制退休年齡對這類勞工並無實質幫助，應從其他面向來協助中高齡續留職場。