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泛官股售電公司統購2成風電 業界：紓解信評疑慮助風場融資

中央社／ 台北21日電
離岸風電。（美聯社）
離岸風電。（美聯社）

泛官股售電公司是為調節市場供需，因此明定統購上限為區塊開發3-1、3-2期風場總裝置容量的2成、約40億度，預計10月起，企業可開始進行預登記。風電業者認為，售電公司由泛官股作為股東，可紓解銀行信評疑慮，有助風場融資。

離岸風電進入區塊開發階段，躉購費率正式退場，0元搶標風場成常態，伴隨國際通膨效應發威，3-1期綠電買賣雙方企業購售電合約（CPPA）談判陷入膠著，衝擊融資進程。

為解決企業信評不足問題，經濟部已推動綠電信保機制，並鼓勵團購，由一階供應商（Tier 1）廠商，帶著供應鏈一起購電，一次買足20年綠電；至於中小企業，則可轉向泛官股購售電公司採購少量、短年期綠電。

由中鋼擔任發起股東的泛官股售電公司規劃統購3-1、3-2期風場的1/5、約40億度綠電，並分包販售，年期包含15年、20年、25年，並增加遠期契約設計。

風電業者表示，目前市場上CPPA價格介於5.5至6元，並會根據不同買家與需求量有所微調，價格基本上都可達成共識，「但也要銀行能接受這個買家」，意即買家信評是關鍵，如今泛官股售電公司成立，預期有助於推進融資進度，尤其在3-1期大部分案場併網時程未明的現況之下，銀行更需要樂觀訊息。

不過，也有開發商擔心泛官股售電公司「價格太硬」，且短年期合約不利借貸，仍會優先尋找民間企業賣電。

經濟部先前即強調，設置售電平台是為調節市場供需，不影響現有商業交易，將待區塊開發3-1期市場交易底定再進場。官員表示，預計10月展開媒合工作，一方面和需電企業簽MOU，掌握實際綠電需求，同時和風場接洽價格事宜。

經濟部 綠電 離岸風電

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