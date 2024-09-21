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中華電高鐵加入泛官股售電公司 經濟部盼國發基金響應

中央社／ 台北21日電
經濟部長郭智輝。聯合報資料照
經濟部長郭智輝。聯合報資料照

泛官股售電公司股東可優先承購風場綠電，以中鋼作為發起股東，至明年初中油中華電信高鐵加入，初期資本額近新台幣5億元，後續民間綠電需求企業也將注資，包含石化、面板、半導體業；經濟部也盼爭取國發基金戰略投資，預計明年股東將達10家。

經濟部主導的泛官股售電公司10月正式成立，設定統購上限為區塊開發3-1、3-2期風場1/5綠電、約40億度，再分包販售，年期最短15年、最長25年，並有遠期契約設計，有助降低買電方採購成本，售電平台亦可在財務試算減少不續約或價格波動風險。

知情人士透露，目前確定首個股東為中鋼集團，預計明年1月中鋼、中油、中華電信、高鐵等股東，將按金額高低進行第1輪出資，屆時資本額估達近5億元，未來也盼爭取國發基金策略投資；另有民間股東包含面板產業、石化產業、半導體產業都展現興趣，盼第2輪增資完畢達10大股東。

中鋼日前便公開表示，作為排碳大戶，須依靠綠電、綠氫達成2050碳中和目標，估2035年後出現大量綠電需求，與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同開發的中能風場完工後，未來將改以風場入股、再以購電方身份，取得淨零轉型所需綠電。

股東可優先承購風場綠電，且價格較優惠，購買價為成本價加上1、2%，但也設定股東優先購買額度為總量的1至2成。知情人士透露，已有廠商有興趣且主動提出希望獲得較大股份，以滿足其國際品牌商綠電要求。

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