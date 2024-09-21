泛官股售電公司10月成立 將推遠期契約因應淨零大限

經濟部主導的泛官股售電公司將在10月成立，最多統購區塊開發3-1、3-2期風場的2成綠電，分包銷售年期最短15年、最長25年，並規劃遠期契約，有助企業控制成本，同時確保企業在2050淨零大限前出現綠電搶買潮時，仍可取得足夠綠電。

一般企業與風場簽署CPPA為25年期，若為遠期契約，舉例來說，可由A企業購買前面15年綠電、B企業購買後面10年綠電，等於由多個買家「吃下」風場不同時期發電量。

全球淨零碳排目標明確，國際品牌要求國內大廠加速綠電達標時程，催動2030年廠商綠電需求提高至438億度，而市場可交易綠電約552億度，代表供給大於需求，但企業仍喊買無綠電，業界認為，最大難題在於媒合。

以離岸風電交易狀況來看，經濟部官員指出，過去風場不願意將電力賣給太多買家，「最佳情境是賣給1家，或者賣3到5家已是極限」，但需電企需具備一定信評，且通常需求沒那麼大，又很難一次購買20年，因此才需政府設置平台，進行統購分銷。

經濟部官員不諱言，光電推動遇空間限制，如今國際客戶RE100要求加速，出口企業仍需購買離岸風電，但一次要買下一座500MW風場，年發電量20億度，若一度電6元，相當於一年要花新台幣120億元，實為不可能的任務。

目前國內已有78家再生能源售電業，以販售光電為主，知情人士透露，泛官股售電公司提供綠電規模更大，規劃統購3-1、3-2期共1GW綠電，相當於整體1/5、約40億度，並會分包販售，年期包含15年、20年、25年，買越少量、年期越短，價格越高，並增加遠期契約設計。

知情人士解釋，現階段非科技業綠電需求較不急迫，如金融業，目前規劃15+10、20+5年2種遠期契約，企業雖先簽訂購電契約，但實際上是在第16、21年才開始買電，符合其綠電達標時程，亦可避免未來科技業搶買或通膨因素導致價格上漲風險，但須預付訂金。

購買資格設定方面，需為年用電1億度以上企業，避免與民爭利；若年用電5億度以上，則限購用電量10%，會動態調整上限；另開放股東優先承購，民間綠能售電業也是販售對象。