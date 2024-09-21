不畏風雨 環境部與歐洲經貿辦事處共同守護潔淨海岸

環境部部長彭啟明、外交部次長吳志中與歐洲經貿辦事處處長谷力哲、16個歐盟會員國駐臺代表處、外交部、國有財產署、新北市政府及環境部等單位同仁21日於新北市八里北堤海岸淨灘頂著風雨，在世界清潔日及國際淨灘日以實際行動為海岸清潔盡一份心力。集結170人之力，共清理464公斤的垃圾，其中219公斤一般垃圾，245公斤資源回收物，52根菸蒂。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲表示，氣候變遷是全球性議題，影響層面很廣；歐盟每年與聯合國攜手推動全球淨灘活動，歐盟每年投入3.5億歐元在海洋保護上，更看到臺灣也跟歐盟共享一個價值的努力，也很高興在國際淨灘日這天，能帶領歐洲經貿辦事處的同仁與環境部共同以實際行動守護海洋，更希望喚起更多人重視，以具體行動維護海岸環境。

環境部長彭啓明表示，臺灣不僅在經貿上是歐盟的夥伴，也在各樣的議題上跟歐盟有共通的價值，歐洲經貿辦事處及歐盟各國和我們一起守護海岸，這不只是一個單一淨灘行動，也呼籲大眾關注氣候變遷環境與塑膠污染議題。

行政院自2020年起推動「向海致敬」政策，今已邁入第五年，全國海岸垃圾108年至112年海岸廢棄物推估量整體從2,294噸減少到940噸下降了60%，2024年第三季調查降為686公噸，下降了70%，為新低紀錄。2024至2027年持續投入59億元與9個部會15個機關合作執行「向海致敬-海岸清潔維護第二期計畫」，持續推動海岸清潔維護。

這次活動亦比照國際淨灘行動(International Coastal Cleanup)調查方式實地調查海岸垃圾組成。透過逐一撿拾垃圾進行分類計數，獲得海岸垃圾的組成，進而了解不同海岸間垃圾的分布與變化趨勢，使本次活動更具有環境教育的重大意義。環境部自2018起於全國19個臨海縣（市）試辦海岸廢棄物特性調查，調查結果顯示，全國海岸廢棄物數量由2019年14,870個，至2023年4,323個，2024年6月再下降至2,606個，下降比率高達82%。

為讓環境無菸蒂，環境部推動「減菸蒂 淨環境」政策，擬定全國菸蒂不落地方案，透過「改變文化」、「源頭減量」、「稽查取締」、「環境清理」、「公私協力」及「加強研究」等6大策略、21+N措施推動，加強淨灘，減少含塑膠成分且不易分解的菸蒂流入海洋，因而產生塑膠微粒影響海洋生態。訂定購物用塑膠袋減量、外帶飲料杯不得提供發泡塑膠材質、鼓勵消費者自帶循環杯、特定場所禁用免洗餐具等相關法令，今年9月起全國飲料店均不得使用塑膠一次用飲料杯，預計每年將減少約7億9千萬個。

農業部漁業署從2020至2024年6月間推動改良性浮具替代保麗龍浮具共18萬3,376顆（約為保麗龍浮具總量之97%），減少了保麗龍浮具破碎流入大海的可能性。海洋委員會海洋保育署委託縣市政府試辦廢漁網（蚵繩）及廢保麗龍（浮具）回收再利用，2020至2024年6月間共回收處理逾1,143公噸廢漁網（蚵繩）及廢保麗龍（浮具）。