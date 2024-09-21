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中央地方攜手危老都更 卓揆：檢討並鬆綁修訂法令

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院長卓榮泰21日在台北出席第6屆危老都更博覽會開幕式。中央社
行政院長卓榮泰21日在台北出席第6屆危老都更博覽會開幕式。中央社

行政院長卓榮泰21日表示，內政部與國家住宅及都市更新中心將持續檢視目前所推動的工作，是否符合國家整體發展目標及人民的需求，並與地方政府建立信任溝通機制，透過法令鬆綁及修訂，訂立讓民間業者可以依循的合理制度，有效完成各項危老都更工作。

卓榮泰出席《財訊》雙週刊主辦的「第六屆危老+都更博覽會開幕式」時表示，30多年前他擔任臺北市議員時，當時台北市尚未出現危老建物重建問題，但已有推動都更的需要，因此相關單位透過召開協調會、座談會及公聽會等方式瞭解各方需求；時至今日，台灣社會已有許多推動危老都更的成功案例，並藉由今日博覽會來展現這些成果，不僅象徵國家的進步，也代表整體社會更加重視危老都更問題。

卓榮泰提到，今年403花蓮地震發生後，允諾每月前往花蓮一次，關心當地重建進度，並持續接獲地方反映老屋重建需求的陳情與訴求，不論中央或地方政府都應持續在法令鬆綁、修正及執行面上加強，以滿足人民的期待，讓整體社會持續平穩地進步。

卓榮泰特別肯定住都中心與地方政府全力配合，同時也感謝各地方政府推動危老都更業務，因為只有中央與地方相互結合，建立信任溝通機制，並透過法令鬆綁及修訂，訂立讓民間業者可以依循的合理制度，及樹立學習榜樣，才能有效完成各項危老都更工作，打造更安全的居住環境，進一步提升城市美學的發展。

卓榮泰請內政部及住都中心持續檢視目前所推動的工作，是否符合國家整體發展目標及人民的需求，並盼透過中央政府、地方政府與民間優良廠商共同合作，推動更多危老都更成功案例，讓大家居住在更好的環境之中，抬頭便能一眼看見乾淨的天際線。

卓榮泰 地方政府 都更

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