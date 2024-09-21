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暴雨強襲北台灣跟它有關 鄭明典1張圖解惑

卓榮泰：推動老屋重建少一味 應強化法令與執行面

中央社／ 台北21日電

花蓮4月震災後持續重建，行政院長卓榮泰今天說，他經常到花蓮視察，但不管中央、地方做得多好，當地對於老屋重建的陳情還是持續出現，好像「少一味」，因此中央、地方皆應強化執行面且修改法規，滿足民眾需要。

財訊主辦的第6屆危老都更博覽會今天在圓山花博爭艷館舉行，行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、內政部次長董建宏、財訊社長謝金河等都到場。

卓榮泰致詞時指出，花蓮發生「0403地震」之後，他每個月都去視察，但是無論中央、地方做得多好，當地民眾對於老屋重建需求的陳情與要求仍是持續不斷，民眾似乎永遠覺得少一味，一直處在強烈需求的狀態裡，可見中央到地方法令修改、執行面都要加強，補上民眾覺得缺少的部分，社會才能平穩進步。

他說，推動危老都更就是要讓居住安全、城市美學得到進一步發展，除此之外，也要建立信任溝通機制，在推動過程中將政府公權力、法令放進去，而非只讓產業界、民間處理。

卓榮泰說，期待內政部、住都中心除了推動既有業務外，要趕緊補上民眾的重要需求，未來才可以大規模要求民間、業界、政府三角強力合作與配合。

他強調，每個人都居住在更好的環境中，才能達到「人人可安居、處處可樂業」的目標，而政府須從人的需要出發，所有政策與理念都要落實每個民眾心裡。

謝金河致詞時則提到，期盼透過催化都更、危老重建，讓城市越變越美麗，而央行雖然打炒房，但是台灣錢很多，已經從台灣錢淹腳目，變成台灣錢淹天花板，可說是資金澎湃，房地產不怕打壓，而是會因此形成健康力量，共存共榮。

董建宏則說，居住正義不是一直蓋房子給年輕人就好，也要照顧住在老屋的民眾，現在屋齡30年，老屋居民超過65歲以上比例最高的城市就是台北市，如何照顧這些人也是政府的責任，政府會持續推動都更、危老重建，並且培育都更研究專業人員，盼讓都更、危老重建遍地開花，民眾擁有安心環境以及新的都市生活美學。

卓榮泰 老屋 都更

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