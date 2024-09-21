國際領袖基金會創會總會長董繼玲今舉行《打開機會之門》新書發表

國際領袖基金會（ILF）創會總會長董繼玲今日在台舉行《打開機會之門》新書發表會。董繼玲長期致力於倡導亞裔權益，與其夫婿、ILF共同創辦人傑龍（Joel Szabat）專程來台參加活動，並與台灣大學管理學院名譽教授柯承恩共同分享在美國奮鬥的心路歷程。

《打開機會之門》詳細記錄了董繼玲從台灣到美國，克服語言與文化障礙，最終在政商界取得成功的故事。她的父親董萍為中華民國陸軍中將，曾任台灣地下鐵路工程處處長，被譽為「台灣鐵路地下化之父」。1984年，董繼玲赴美留學，從加州駐台經貿辦事處首任處長一路晉升至美國商務部助理副部長和少數族裔發展署副署長，開啟了她在美國政壇的輝煌歷程。

董繼玲曾與九位美國總統會晤，並在小布希、歐巴馬、川普及拜登政府中擔任要職，積極參與政策制定，提升亞裔在政治、經濟及社會中的地位。她亦曾擔任白宮亞太裔顧問委員會委員和經濟平權顧問委員，為亞裔社群爭取更多權益。

在商界，董繼玲現為全美亞裔總商會（簡稱National ACE）總裁，ACE代表全美291萬亞太裔企業，僱用超過500萬名員工，作為亞太裔商業社群的領導聲音，推動商會的聯盟發展並增強亞裔企業的競爭力，並培養下一代亞裔企業家與高管。她促進了全美各州商會之間的合作，並為亞裔企業創造無數機會。

ILF台灣分會也將於今晚舉辦2024年度感恩晚會，共同祝賀ILF總會的25周年。來自美國僑界、政商界與台灣各界人士將齊聚一堂，包含台灣大學副校長丁詩同、國際長袁孝維、台灣分會總顧問柯承恩教授，與全球玉山科技協會三位前任理事長陳潤吾、王伯元、陳鈞亞與現任理事長胡立民，與ILF全美各分會會長代表皆一同參加盛會。

本月19日至20日，ILF也在董繼玲創會長及傑龍創辦人與各州分會的代表帶領下，與台灣分會理事長陳智權、名譽理事長羅麗芬、周筱玲、副理事長吳垣、林如涵、蘇哲生及監事長楊秀惠及多位理監事，共同拜會總統府、美國在台協會、立法院、台北市政府。