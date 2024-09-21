國發會攬才 三路並進

工總2024年白皮書提出七項重塑台灣產業在國際定位的關鍵策略。國發會表示，工總核心建言與政府打造「國家希望工程」施政方向一致。針對工總理事長潘俊榮呼籲政府重視缺工、缺人才議題，國發會則回應，將三路並進延攬外國人才，解決產業痛點。

回應工總白皮書建言，國發會表示，在產業發展方面，面對AI時代的全球競爭，政府將透過「兆立方計畫」，打造AI產業之原材料端、製造端、服務端成為兆元產業，並推動「三化」均衡產業發展，包括數位轉型、共用中心、卓越中心（CoE）等方式推動效率化。對於產業疾呼缺才議題部分，國發會則指出，將朝三路並進，一方面加速推動產業AI化、AI產業化，帶動整體產業轉型升級，進而提高勞動生產力並降低人力需求。另一方面，配合產業發展，補實所需人力，包括強化就業媒合、推動缺工專案計畫、培育本土數位及淨零轉型人才、調整聘僱移工資格等各項工作。

還有透過跨部會合作，積極延攬外國專業人才、增加國際學生、留用外國技術人力等方式，拓展外國勞動力來源。

國發會指出，截至今年7月底外國專業人才有效許可已達56,358人次，外國特定專業人才累計許可15,450人次（含就業金卡10,720人次），合計71,808人次，較2017年底外國人才專法施行前的30,927人次，呈現倍數成長。在各項攬才、留才、育才策略及部會協作下，預期至2028年累計培育AI等人文數位人才及STEM跨領域人才逾45萬人次、累計10萬名國際生來臺就學，並延攬12萬名外國專業人才、擴增8萬名外國技術人力。

國發會強調，對於工總2024年所提白皮書議題，將偕同相關部會積極回應業界訴求，滾動式檢討各項政策成效，透過公私部門協力與跨部會多方意見交流，共同促進台灣經濟成長與企業永續發展。