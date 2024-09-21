工總經營者大會 邀AI大咖站台

工總理事長潘俊榮昨（20）日宣布，將在今年底、或明年初舉行經營者大會高峰論壇，邀請輝達執行長黃仁勳、超微創辦人暨執行長蘇姿丰、及美國馬里蘭大學特聘教授暨工業人工智慧中心主任李傑等三位AI大咖來台，希望協助產業AI化以提升競爭力、走向國際。

潘俊榮表示，今年6月曾與AI教父黃仁勳進行兩小時交流，他知道未來AI不可缺，傳產也要轉降低成本，才能在國際競爭。由於台灣市場有限，傳產產能也要順著國際化趨勢，工總在此時間點一定要改變，讓產業轉型國際化，成為國家團隊。

潘俊榮指出，工總希望在今年底或明年初會舉行大型經營者大會高峰論壇，希望能邀請黃仁勳、蘇姿丰及李傑三位世界AI大咖來台，協助傳統產業找到有力方法與AI結合，向國際進軍。

不過，工總監事會召集人苗豐盛提醒，2023年台灣整體製造業產值較前一年減少了11％，石化業甚至超過兩成，台灣產業發展失衡的趨勢相當嚴重。