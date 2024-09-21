二次能源轉型 維護供電穩定

立法院新會期昨（20）日開議，行政院長卓榮泰進行施政報告，因應AI及半導體產業發展所增加的用電需求，將藉由持續發展再生能源及擴大儲能設置，可確保供電穩定，另外將加速進行「強化電網韌性建設計畫」，提早四年在2028年優先完成關鍵區域與民生相關的關鍵工程。卓揆強調，將落實國家第二次能源轉型，維持供電安全和穩定。

另外，行政院副院長鄭麗君昨日出席立法院聯合國永續發展目標策進會和台灣再生能源推動聯盟等舉辦「能源轉型2.0關鍵議題座談會」，則表示，政院將在本會期送出「能源管理法」與「電業法」部分條文修正草案至立法院審議，希望能活絡綠電交易市場。

卓揆立院施政報告指出，為落實深度節能，預計四年投入353億元，促進節電206億度，並同時落實國家第二次能源轉型，維持供電安全和穩定，依法朝非核家園邁進，因此將加速地熱能、小水力發電、氫能等多元前瞻綠能發展。我國目前已有21處地熱案場陸續運轉及開發中，繼宜蘭清水、台東金崙及宜蘭仁澤等地熱發電廠陸續啟用，今年積極探勘台北大屯山地熱，目標2030年建置中型地熱發電廠。