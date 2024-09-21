工總白皮書 揭露六大挑戰 提出七策略 盼政府協助產業轉型

全國工業總會昨（20）發布「2024年工總白皮書」發表會，提出台灣目前主要面臨四項難題及六大挑戰，並向政府提出七項讓台灣產業變強變大的關鍵策略。工總理事長潘俊榮表示，台灣當前產業面臨嚴重缺工、缺人才問題，工總規劃10月拜會賴總統，盼與政府並肩作戰，一起打拚，協助十大產業順利轉型升級。

工總昨日發表會由理事長潘俊榮、監事會召集人苗豐盛、副理事長何壽川、秦榮華、陳進財、詹正田、侯傑騰聯袂主持。今年白皮書以「迎向曙光-重塑台灣的關鍵時刻」為題，共提出七項讓台灣產業變強變大的關鍵策略、39個議題、及148項政策建議。

工總2024年白皮書重點

潘俊榮表示，工總針對等十大類產業會員公會進行問卷調查。調查發現，產業界認為缺工、減碳政策、產業轉型、能源政策、缺人才及兩岸關係等六項議題是當前產業經營的最大挑戰。這些挑戰與議題和政府施政理念不謀而合。工總也整理出四項台灣產業發展的主要難題，包括：一、產業失衡加劇，M型化的趨勢更加明顯；二、基礎建設落後，五缺出現新挑戰；三、地緣政治風險對經濟活動的限制增加；四、產業淨零轉型。

針對這四大難題，工總提出七項重塑台灣產業的關鍵策略，一是協助傳產轉型、改革過時稅制、營造新創環境，幫助產業調整結構並找到新的成長動能，以及永續發展的新方向；二，政府應強化電力、水力體系韌性，政府已宣布將加速完成「強化電網韌性建設計畫」，期盼發揮高效執行力，確保各項計畫與工程如期完成。

三，台灣應充分利用創新能力和技術優勢，確保全球供應鏈的關鍵地位。政府應鼓勵國內外企業在台灣設立區域總部，進行高附加價值研發；四、台灣企業界多希望兩岸關係能夠和平穩定，有利產業發展。

五、期盼政府從實務面和制度面打好產業AI化的基礎，實務面強化輔導，協助產業落實數位轉型、導入AI應用；法制面則審慎制訂《人工智慧基本法》，為AI 技術日後發展及應用保留監管彈性。

六、政府應將移工政策與移民政策、人口政策、人才政策相結合，並拉高至國安層級進行整體性規劃，以解決台灣的人力資源困境。

七、碳費制度應提高到行政院層級進行跨部會研商，尤其應與產業進行充分溝通，在未取得共識前，不應倉促上路。