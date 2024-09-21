卓揆認為10月不應漲民生電價 但強調還是要看電價委員會審議結果而定

電價4月調漲後，立委質詢10月是否再漲電價，行政院長卓榮泰昨（20）日表示，考量到民生穩定，不應該再調漲民生電價，但也留下伏筆，表示「還是要看電價審議委員會審議結果」。

9月底經濟部將召開今年第二次電價費率審議會，將決定10月起新電價。行政院長卓榮泰出席立法院新會期開議。國民黨立委林思銘質詢，台電宣稱若立法院不通過1,000億元撥補，10月電價需補漲12%，他質疑是要脅國會通過補助。

經濟部長郭智輝說，電價調漲依法由電價審議委員會決定，台電過去產生的虧損大部分是因為物價、原料價格上漲、俄烏戰爭導致進口原料飆漲，因為補貼民生用，每年都要補貼超過1,000億，過去沒有完全反映在電價，造成嚴重虧損。他強調，撥補台電跟電價調漲是兩件事情，彌補的是改善台電財務情形，與電價無絕對關係。

電價10月喊漲各方意見

林思銘追問，補助1,000億後，電價不會調漲？郭智輝說，若補貼到位，電價審議委員會應會參考，民生電價10月應該是可以不漲。

卓榮泰強調，今年追加的1,000億元撥補可以用在穩定民生電價，讓台電財務比較健全。至於電價還會不會調漲？卓揆表態「民生電價4月調過之後，基於民生穩定不應該再調漲，但還是要看電價審議委員會。」

民眾黨立委張啓楷說，不要急著在10月再漲電價，台電本來是金雞母，現在變敗家子，每年撥補變無底洞。政府應該要苦民所苦，不要一直剝人民的皮。

台電回應，燃料成本回落，台電財務狀況已逐步改善，若1,000億元補貼能及時到位，今年就可望損益兩平，且追加預算是用來補貼民生電價沒有漲足的部分。

針對電價議題，民眾黨立院黨團昨提案下周一加開院會，要求卓揆就「賴清德總統政府能源配比及電價政策」專案報告並備質詢，立法院長韓國瑜裁示交付黨團協商。