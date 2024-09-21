87%民眾估今年通膨高於2%

國泰金控（2882）最新調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值，從前一個月的3.09%小幅滑落至3.03%，不過仍有56%的民眾認為今年經濟成長率會在3%以上；另外，民眾對今年平均通膨預期值落在2.56%，有87%的民眾認為今年通膨率將高於2%。

主計總處8月時預估，台灣今年經濟成長率3.9%，通貨膨脹率2.17%。國泰金指出，整體而言，相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長較保守，對於通膨預期也相對較高。

國泰金本月時事題為「民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期的調查」，與今年3月調查結果比較顯示，58.6%的民眾預期一年後的通膨率會高於2%，較前次調查增加15.8個百分點；另外，34.9%民眾認為通膨率落在0-2%區間，較前次調查減少20個百分點。整體而言，民眾對未來一年的通膨預期升溫。

國泰金指出，針對民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，與今年3月調查結果比較顯示：32.5%的民眾認為最主要的因素為民生消費品價格變化，較前次調查增加3.8個百分點；另外，14.8%的民眾認為水電瓦斯等公共費率的調整影響大，較前次調查減少9.4個百分點。

由此可知，民眾仍以民生消費品價格及經濟景氣來判斷未來一年的物價漲跌走勢，且較前次調查增加，而公共費率影響程度則已明顯下降。