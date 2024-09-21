電價再漲？ 政院：應考量民生穩定

四月調漲電價後，立委關切今年電價是否還會再調漲，行政院長卓榮泰昨天表示，考量到民生穩定，不應該再調漲民生電價，但卓揆卻也留下伏筆，表示必須交給電價審議委員會。

國民黨立委林思銘昨質詢時關心電價議題，他表示，台電宣稱立法院若無通過一千億撥補，根據成本計算，電價需補漲百分之十二，他質疑是要脅國會通過補助。

經濟部長郭智輝說，電價調漲依法由電價審議委員會決定，台電過去產生的虧損大部分是因為物價、原料價格上漲、俄烏戰爭導致進口原料飆漲，因為補貼民生用，每年都要補貼一千多億，過去沒有完全反映在電價，造成嚴重虧損。撥補台電一千億跟電價調漲是兩件事情，彌補的是改善台電財務情形，與電價無絕對關係。

林思銘追問，補助一千億後，電價不會調漲？郭智輝說，可以跟審議委員會報告，供審議委員會參考，應該是可以不漲。卓榮泰強調，電價重點在於維持民生穩定跟需求，反映成本也要顧民生，撥補台電一千億可以用在穩定民生電價。

民眾黨立委張啓楷說，過去三年政府拿納稅錢撥補三次、共三千億元，過去三年漲三次電價，漲幅超過百分之卅。台電本來是金雞母，現在變敗家子，每年撥補變無底洞，今年還要再補二千億，有解決問題嗎？政府應該要苦民所苦，不要一直剝人民的皮。

台電回應表示，燃料成本回落，台電財務狀況已逐步改善，若一千億元補貼能及時到位，今年就可望損益兩平。而且，追加預算是用來補貼民生電價沒有漲足的部分。

針對電價議題，民眾黨立院黨團昨提案下周一加開院會，要求卓揆就「賴清德總統政府能源配比及電價政策」專案報告並備質詢，立法院長韓國瑜裁示交付黨團協商。立院人士評估，下周一專案報告幾乎宣告流產。