提7策略 工總白皮書：5缺最缺人

全國工業總會昨發布「二○二四年工總白皮書」發表會，提出台灣面臨四項難題及六大挑戰，工總理事長潘俊榮表示，台灣當前產業面臨嚴重缺工、缺人才問題，這些問題比缺水、缺電還更嚴重。

工總也重申，面對能源、供水不穩，台灣應強化電力、水力體系韌性，其中電力應重新檢視能源配比，審視「非核家園政策」，將零碳排的核電列入能源選項之一，作為基載能源。

工總昨日發表會由潘俊榮、監事會召集人苗豐盛、副理事長何壽川、秦榮華、陳進財、詹正田、侯傑騰聯袂主持。今年白皮書共提出七項讓台灣產業變強變大的關鍵策略、卅九個議題及一四八項政策建議。工總預計十月拜會賴總統遞交白皮書。

潘俊榮解釋，工總針對等十大類產業會員公會進行問卷調查。調查發現，產業界認為缺工、減碳政策、產業轉型、能源政策、缺人才及兩岸關係等六項議題，是當前產業經營的最大挑戰。工總也整理四項台灣產業發展的主要難題，包括：一、產業失衡加劇，Ｍ型化的趨勢更加明顯；二、基礎建設落後，五缺出現新挑戰；三、地緣政治風險對經濟活動的限制增加；四、產業淨零轉型。

苗豐盛表示，去年台灣整體製造業產值較前一年減少百分之十一，鋼鐵、造紙、金屬製品、電子零組件、機械設備、橡塑膠產品產值減少超過一成，石化業甚至減逾兩成，台灣產業失衡嚴重。

主計總處調查顯示，製造業從業員工達三百一十一萬人，其中半導體員工數約卅一萬，占不到百分之十，超過九成就業人口在其他產業，傳統產業榮枯影響國內就業很大，值得政府重視。

至於五缺問題，理事長潘俊榮表示，目前最重要的是缺工、缺人才，由於東南亞國家也在發展，泰國、越南國內也需要很多勞工，台灣缺工問題會日益嚴峻。副理事長陳進財也呼應，目前企業面臨的缺工、缺才挑戰甚至超越水、電；面對ＡＩ高耗能產業發展，政府需要提早解決能源問題，避免發展ＡＩ產業受阻。

台灣企業界多希望兩岸關係能夠和平穩定，有利產業發展。對於大陸陸續取消ＥＣＦＡ多項產品關稅，工總副理事長秦榮華表示，大陸政府是根據兩岸關係調節是否要給更台灣徵稅優惠，這些都應溝通，「ＥＣＦＡ隨時可以往前走，也可以往後退，就看怎麼溝通」。