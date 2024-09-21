鄭麗君：2030供電滿足需求

行政院長卓榮泰昨赴立院施政報告，在能源政策部分，卓揆表示，落實國家第二次能源轉型，維持供電安全和穩定，依法朝非核家園邁進，是政府的責任。行政院副院長鄭麗君則說，到二○三○年用電供應會滿足用電需求，大家對這個目標可以放心。

卓榮泰表示，發展再生能源及節能減碳是達到「二○五○淨零轉型」的關鍵，行政院明年度為「淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫」，共計編列一一六一億元預算，較前期成長百分之廿一點六，未來公部門也規畫設置永續長一職，可以與民間同步落實淨零轉型。

卓榮泰說，為因應ＡＩ及半導體產業發展所增加的用電需求，政府已規畫新增六組新燃氣機組，其中四組於今年陸續上線，預估二○三三年前累計淨增加一七八六萬瓩，遠大於機組除役量，藉由持續發展再生能源及擴大儲能設置，可確保供電穩定。

鄭麗君指出，「能源轉型二點○」的核心策略包括發展多元綠能，除積極推動太陽能、風電外，要更積極嘗試地熱、小水力、生質能、海洋能還有氫技術等相關新興能源，也希望在綠電的使用更普惠中小企業，例如推出綠電信保機制、統購零售相關平台等機制，讓中小企業能買到電。

鄭麗君預告，行政院在本會期會將能源管理法、電業法兩項修法法案送進立院，希望能活絡綠電的交易市場及提升能源的效率。

鄭麗君強調，政府啟動能源轉型二點○，最高目標就是穩定安全供電，到二○三○年用電供應會滿足用電需求。

對於卓揆重申非核家園立場，國民黨立委賴士葆說，民眾在乎的是電夠不夠，他將提出核子反應器設施延役條例專法，力主核二、核三延役、核一復活。