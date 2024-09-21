工總：碳費應同步實施台版CBAM

工總昨發布「二○二四工總白皮書」，建議碳費制度應提高至行政院層級跨部會研商，不應倉促上路，並應同步實施台版ＣＢＡＭ（碳邊境調整機制）。環境部長彭啓明表示，工總、環團意見都會納入考慮，未來台灣碳費一定可以跟歐盟接軌。

ＣＢＡＭ是歐盟對進口到當地的碳密集型產品，依據碳排放量，進口商必須需完成採購相對應的ＣＢＡＭ憑證，產品才能進入歐盟。

工總白皮書將碳費制度視為重塑台灣產業關鍵策略之一，建議碳費制度應提高到行政院層級研商，尤其應與產業進行充分溝通，在未取得共識前，不應倉促上路。且為避免內需產業與國外進口產品形成不公平競爭，建議碳費徵收時，應同步實施台版ＣＢＡＭ。

對於工總將碳費制度視為一大挑戰，彭啓明說，會將工總意見納入考慮，未來台灣碳費一定可以跟歐盟接軌。能實行歐洲、美國碳交易制度是台灣的趨勢，未來四年將鼓勵好的企業試行碳交易，碳定價明年開始，很多事情會改變，期待從工總與環保團體意見中，找出更好的制度。