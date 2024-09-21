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工總白皮書：缺工、缺人問題嚴重 基載能源應將核電列入

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中油七接 環評提修正

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

環境部昨舉行「洲際液化天然氣接收站環境影響說明書」專案小組初審會議，與會環評委員對增設的外廓防波堤恐造成鄰近海域溫升有疑慮，最後決議請經濟部協調中油等單位，就大林廠溫排水排放位置重新評估。

為提高天然氣供應穩定，中油預計在高雄大林蒲興建「洲際液化天然氣接收站」，成為第七座天然氣接收站，基地選定高雄港洲際貨櫃中心第二期，占地卅七點四公頃，規畫六座十八萬公秉地上型ＬＮＧ儲槽及相關附屬設備、增設外廓防波堤及碼頭等。

中油表示，因永安廠卸收與輸氣能力已趨飽和，若七接完工，二○三一年的中油整體供應能力約可達一年三一○○萬公噸。

不過鄰近七接基地的台電大林廠代表表示，雖實際監測海底溫升值偶爾到二度、三度，但外廓防波堤蓋起來後，影響海流，可能會影響溫升，建議海域溫升模擬更嚴謹。

會議結論，就大林廠溫排水排放位置評估延伸至外海處可行性，降低溫升對海域生態可能影響，若補正內容採調整溫排水排放口位置，就建議通過環評審查；但如採行原規畫，則須召開專案小組第二次初審會議，開發單位應補充海域溫升３Ｄ模擬評估。

中油 位置 環評

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