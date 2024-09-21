觀察站／回應產業焦慮 政府答非所問

在台灣，能源問題是當前最緊迫的議題，電價是否調漲的討論仍在持續。台電的虧損狀況日益嚴重，而行政院長卓榮泰卻重申非核家園的政策，對於日益逼近的能源危機和核電倡議畏首畏尾、無所作為。不僅是政策的僵化，更是對產業未來的漠視。

工總每年發布的白皮書，往年焦點不外能源、人力問題，今年也特別強調產業失衡危機。儘管半導體等科技業推動台灣經濟增長，傳產卻面臨前所未有的困境。工總監事會召集人苗豐盛在白皮書發表現場直言，去年台灣整體製造業產值下降百分之十一，鋼鐵、造紙、金屬製品和塑膠等產業更是遭遇超過一成的衰退，石化業的產值縮水超過兩成，顯示出產業發展失衡已成不容忽視的現實。

尤其傳產業績低迷，加上全球淨零碳排趨勢，碳費即將徵收的消息無疑讓本已困難的傳產面臨更大壓力。工總呼籲政府在碳費徵收上考量公平競爭的實際可行性，否則可能導致內需產業面對來自國外產品的不公平競爭，讓傳產處境雪上加霜。

缺工與缺才問題同樣讓企業界感到不安，業界甚至憂慮這兩者的危機不亞於缺水缺電。少子化導致的勞動力短缺是一方面，但隨著東南亞國家經濟崛起，移工來源的困難亦日益明顯。儘管勞動部已計畫開放印度移工，但目前尚未付諸實行，讓業界焦慮加劇。

在能源政策上，調整的必要性仍未見曙光。儘管和碩董事長童子賢、三三會理事長林伯豐、中研院前院長李遠哲、鴻海創辦人郭台銘等橫跨科技、傳產業人士都支持核電，工總此次更大聲疾呼政府重新檢視非核家園政策。但面對核能機組即將進入除役高峰，政府至今未對核電是否能作為基載能源表達明確立場，也未說明如何填補即將出現的電力缺口，只是一再保證二○三○年用電供應會滿足用電需求，要大家對這個目標放心。

但這樣的保證，企業放不放心，已經全寫在白皮書的報告裡。