回應工總2024年白皮書 國發會：與施政方向一致

工總20日發表2024年白皮書，並表示現在是台灣發展的關鍵時刻，對當前經貿情勢的挑戰與發展，提出七項重塑台灣產業在國際定位的關鍵策略。對此，國發會表示，工總白皮書的核心建言與政府打造「國家希望工程」施政方向一致。

國發會指出，工總白皮書提出透過推動AI產業與應用，以及全球攬才、留才、育才為基礎，逐步協助傳產轉型、強化基礎建設、形塑國際供應鏈以台灣為核心等，皆為當前政府施政重點。白皮書所提建言對於政府施政方向的評估，經濟發展環境的改善，產業競爭力的提升，皆為重要的參考。

針對水電問題，國發會則回應表示，為維持水電穩定供應，政府積極發展多元綠能，當前能源政策，是以能源轉型為基礎，發展無碳再生能源搭配低碳燃氣發電為主軸，並逐步推動地熱、氫能、燃氣+ CCUS（碳捕捉、利用與封存）等新能源利用，及強化輸配電網韌性，以穩定電力供應。

水資源方面，則已擬定各區水資源計畫，並核定推動16案再生水廠及2座海淡廠，完成後每日可增加62.81萬噸水源，可降低降雨依賴及提升供水穩定，相信可大幅提升水、電儲存及供應韌性。

國發會還提到，在產業發展方面，面對AI時代的全球競爭，為打造智慧永續新台灣，邁向經濟日不落國，政府將打造AI兆立方計畫並推動「三化」均衡產業發展。透過「兆立方計畫」，打造AI產業之原材料端、製造端、服務端成為兆元產業，特別是服務端在AI廣泛應用下，能短時間達成政策目標。

此外，國發會也表示，經濟發展要兼顧整體經濟平衡，換言之，除了資訊電子工業外，傳統產業、服務業、中小企業等非資訊電子工業也應共同成長，因此，政府將以「三化」為目標均衡產業發展，透過數位轉型、共用中心、卓越中心（CoE）等方式推動效率化；其次是資本化，以成立控股公司等方式，集合力量打團體戰；最後則以AI產業化與產業AI化協助產業數位化，以落實「均衡台灣」。

關於全球缺才議題部分，國發會則指出，相關部會已積極推動各項人力資源政策，以因應產業發展；一方面加速推動產業AI化、AI產業化，帶動我國整體產業轉型升級，進而提高勞動生產力並降低人力需求；另一方面，配合產業發展，補實所需人力，包括強化就業媒合、推動缺工專案計畫、培育本土數位及淨零轉型人才、調整聘僱移工資格等各項工作。

同時透過跨部會合作，積極延攬外國專業人才、增加國際學生、留用外國技術人力等方式，拓展外國勞動力來源。截至今年7月底外國專業人才有效許可已達56,358人次，外國特定專業人才累計許可15,450人次(含就業金卡10,720人次)，合計71,808人次，較2017年底外國人才專法施行前的30,927人次，呈現倍數成長。在各項攬才、留才、育才策略及部會協作下，預期至2028年累計培育AI等人文數位人才及STEM跨領域人才逾45萬人次、累計10萬名國際生來臺就學，並延攬12萬名外國專業人才、擴增8萬名外國技術人力。

國發會強調，工總白皮書所提建言，對於政府施政方向的評估，經濟發展環境的改善，產業競爭力的提升，皆為重要的參考，對於2024年所提白皮書議題，國發會將偕同相關部會積極回應業界訴求，滾動式檢討各項政策成效，透過公私部門協力與跨部會多方意見交流，共同促進台灣經濟成長與企業永續發展。