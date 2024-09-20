快訊

37死囚名單、犯行一次看 「他」關押最久、驚世媳婦奪3命詐領保險金

聽新聞
0:00 / 0:00

張國煒指遺囑執行拖延 知情人士：已召集25次遺囑執行人與繼承人會議

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
星宇董事長張國煒。記者葉信菉／攝影
星宇董事長張國煒。記者葉信菉／攝影

針對星宇董事長張國煒指出，之所以在日前委託律師按鈴提告父親張榮發的四位遺囑執行人，是因對方一直拖延遺囑執行的時間，參與遺囑會議的知情人士表示，今年8月14日遺囑效力經法院判決確定後，遺囑執行人隨即召開遺囑執行人會議，商議後續協調繼承人間關於遺產分配事宜之進行，之後於9月10日召開繼承人與遺囑執行人會議討論，絕無怠忽履行遺囑執行人義務。

此外，張國煒表示，為了讓對方完全找不到任何藉口，他做出最大的讓步，亦即，儘管國外法院並沒有所謂的「特留份」要求，但他願意把遺囑中，國內外全部的財產都用特留份的方式來分配，也就是他願意把國外財產也讓出來分配。

對此，知情人士指出，遺囑執行人已召開十餘次遺囑執行人會議及數不清之通訊聯絡溝通，並在繼承人因意見不同而陸續杯葛參與會議時，召集達25次之遺囑執行人與繼承人會議，同時邀請會計師與律師一同與會，以及時就繼承人於會議中提出關於財務、稅務或是法律事項之疑義予以釐清說明。遺憾的是繼承人間就遺囑效力與特留分之意見分歧，部分繼承人對遺囑效力提出訴訟，也有繼承人堅持其他繼承人對於海外遺產不得主張法定特留分，期間遺囑執行人除持續積極協調各種可行方案，亦尊重繼承人之訴訟權利。

知情人士表示，盼繼承人間放下成見，才能盡早達成協議分割共識，創造共贏局面。若繼承人仍各持己見，恐需透過裁判分割之訴訟程序才能解決爭端，實非遺囑執行人所樂見。

長榮集團創辦人張榮發遺產之爭仍未落幕，張國煒19日委託律師到北檢提起刑事背信及民事聲請改派適格遺囑執行人之訴。記者蔣永佑／攝影
長榮集團創辦人張榮發遺產之爭仍未落幕，張國煒19日委託律師到北檢提起刑事背信及民事聲請改派適格遺囑執行人之訴。記者蔣永佑／攝影

張國煒 特留分 遺產 長榮

延伸閱讀

張國煒控「不缺錢缺公義」 長榮集團反擊：切勿得寸進尺

面對張國煒種種指控回擊了！ 長榮集團：切勿得寸進尺

張國煒控張國華違背遺囑 北檢檢肅黑金組偵查

張國煒告張國華 律師：長榮海運與EIS交易恐損失300億

相關新聞

張國煒控「不缺錢缺公義」 長榮集團反擊：切勿得寸進尺

星宇航空董事長張國煒周三委任律師提告其長兄張國華及柯麗卿、戴錦銓等四位遺囑執行人背信，昨日並受訪表示，「我不缺錢，我們缺...

碳費每噸百元優惠2折剩20元？ 彭啓明這樣說

碳有價時代即將來臨，環境部部長彭啓明日前透露，碳費每噸約在新台幣100元左右，企業若減碳會有優惠，最低可以打到2折，外界...

張國煒指遺囑執行拖延 知情人士：已召集25次遺囑執行人與繼承人會議

針對星宇董事長張國煒指出，之所以在日前委託律師按鈴提告父親張榮發的四位遺囑執行人，是因對方一直拖延遺囑執行的時間，參與遺囑會議...

工總白皮書提碳費制度 彭啓明：納入考慮

工總今發布的2024工總白皮書，除建議碳費制度應提高至行政院層級跨部會研商，不應倉促上路，並建議應同步實施台版CBAM（...

面對張國煒種種指控回擊了！ 長榮集團：切勿得寸進尺

長榮集團打破沉默，針對小K（張國煒）的指控進行回應，認為張國煒對「長榮集團總裁」解讀有誤，罔顧公司章程體制與企業運作事實...

明年總預算案遭退回程序委員會 卓揆：非常遺憾

立法院20日開議，無黨籍立委高金素梅提案將114年度中央政府總預算案與前瞻計畫第5期特別預算案退回程序委員會，經表決贊成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。