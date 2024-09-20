張國煒指遺囑執行拖延 知情人士：已召集25次遺囑執行人與繼承人會議

針對星宇董事長張國煒指出，之所以在日前委託律師按鈴提告父親張榮發的四位遺囑執行人，是因對方一直拖延遺囑執行的時間，參與遺囑會議的知情人士表示，今年8月14日遺囑效力經法院判決確定後，遺囑執行人隨即召開遺囑執行人會議，商議後續協調繼承人間關於遺產分配事宜之進行，之後於9月10日召開繼承人與遺囑執行人會議討論，絕無怠忽履行遺囑執行人義務。

此外，張國煒表示，為了讓對方完全找不到任何藉口，他做出最大的讓步，亦即，儘管國外法院並沒有所謂的「特留份」要求，但他願意把遺囑中，國內外全部的財產都用特留份的方式來分配，也就是他願意把國外財產也讓出來分配。

對此，知情人士指出，遺囑執行人已召開十餘次遺囑執行人會議及數不清之通訊聯絡溝通，並在繼承人因意見不同而陸續杯葛參與會議時，召集達25次之遺囑執行人與繼承人會議，同時邀請會計師與律師一同與會，以及時就繼承人於會議中提出關於財務、稅務或是法律事項之疑義予以釐清說明。遺憾的是繼承人間就遺囑效力與特留分之意見分歧，部分繼承人對遺囑效力提出訴訟，也有繼承人堅持其他繼承人對於海外遺產不得主張法定特留分，期間遺囑執行人除持續積極協調各種可行方案，亦尊重繼承人之訴訟權利。