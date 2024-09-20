營造業墜落職災死亡占近七成！勞安所規劃五項職能課程

根據勞動部勞安所統計，2023年營造業職災死亡人數占整體職災死亡人數逾50%，其中營造業墜落職災死亡比例高達60~70%。

勞安所分析，主因包括三項：配置不當、本體防護不足或無安全措施、性能及強度不足。針對關鍵預防控制措施，勞安所透過導入墜落預防五項職能訓練，同時也推動營造業場域科技監控，以期達到預警減災之效。

營造業占重大職業災害的比率長年居各產業的首位，根據勞動部勞安所統計，其中致災類型最高即為墜落。勞安所表示，造成墜落災害的媒介物以施工架、模板支撐、鋼構、電梯井及吊料設備等為主。透過職災統計分析顯示，職災發生的情境與原因與往年同質性高，因此找到關鍵要因及相對配套措施顯得更為重要。

勞安所表示，各項預防對策，可提供營造業者依自身需求及工程屬性進行預防措施的選用，為提升整體降災成效，透過技術職能課程的導入及系統化統合管理，促使安全衛生資源的使用更有效率。

勞安所針對各項關鍵預防控制措施所需規劃五項職能課程，包含：墜落危害辨識之「預知力」、四度空間規劃設計之「配置力」、墜落預防關鍵設施之「設置力」、預防墜落之「穿戴力」及關鍵設施之「檢驗力」，使人員能在各階段的作業中具有相對應之能力，提升工程專案施工的安全水準。

為提升營建工程施工安全及降低墜落災害的發生，同時促進產業發展，勞安所辦理三場次研討會與示範觀摩，邀請施作單位、監造單位、工程主辦機關及設計階段人員，就營建工程墜落災害預防進行探討，並實地進行墜落預防措施展示，展示內容包括系統式施工架之應用及其安全設施、營建工程墜落預防關鍵安全設施與防護具設置確認、科技防災墜落預防輔助等。由研討會回收調查問卷統計結果顯示，研討會整體主題內容滿意度方面約有九成四以上的與會者感到相當滿意，多數人對於此次研討會給予正向評價。

勞安所依據執行成果編撰營建工程關鍵要因導向的墜落災害預防技術指引，指引內容包含墜落災害要因分析、墜落預防管理與防墜設施設置規劃及墜落預防必要職能課程規劃等，可供相關單位參考以強化災害預防能力，藉由滾動式的改善檢討及人員能力的提升，帶動良性循環，提升營造工程安全性，降低職業災害。