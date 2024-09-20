工總白皮書提碳費制度 彭啓明：納入考慮

工總今發布的2024工總白皮書，除建議碳費制度應提高至行政院層級跨部會研商，不應倉促上路，並建議應同步實施台版CBAM（碳邊境調整機制）。對此，環境部長彭啓明受訪時表示，工總、環團意見都會納入考慮，未來台灣碳費一定可以跟歐盟接軌，能實行歐洲、美國碳交易制度是台灣的趨勢，未來4年將鼓勵好的企業試行碳交易，碳定價明年開始，很多事情會改變，期待從工總與環保團體意見中，找出更好的制度。

工總白皮書將碳費制度視為重塑台灣產業關鍵策略之一，建議碳費制度應提高到行政院層級進行跨部會研商，尤其應與產業進行充分溝通，在未取得共識前，不應倉促上路。且為避免內需產業與國外進口產品形成不公平競爭，工總建議碳費徵收時，應同步實施台版CBAM。

對於工總將碳費制度視為一大挑戰，彭啓明今受訪說，會將工總意見納入考慮，未來台灣碳費一定可以跟歐盟接軌，很多產業告訴他，能實施歐、美碳交易制度是台灣趨勢，未來4年將鼓勵好的企業試行碳交易，一步一步走，碳定價是台灣的開始，明年很多事情將會改變，將融合產業界、環保團體多方融合意見，找出更好的制度。

日前環境部召開第五次碳費費率審議會，審議委員初步建議一般費率起徵價格每公噸300至500元，彭啓明則透露優惠費率有可能每噸100元左右，外界認為若企業減碳優惠最低打2折，等於碳費每噸只剩20元。他今重申，必須交由10月7日的碳費審議委員會進行細部討論，100元上下區間是有委員提到，不是由他作決定，必須尊重審議制度設計，如果最終討論一般費率是300至500元，再由他負責選定300或500或中間。

彭啓明表示，他才剛從訪歐盟回來，觀察歐盟德國ETS 2的優惠費率與折扣較低，規定企業減碳費率不高，超過量就要必須負擔高額費率，例如每噸70歐元左右，其實不管碳交易、碳費、碳稅，最終用意都是鼓勵減碳，而非為了收大筆錢，做財務重分配。

他提及，烏俄戰爭爆發後，歐洲將能源安全視為重要考量，這是台灣過去較少考慮的地方，歐盟明年有很多CBAM制度要推動，相關細節預計明年中才會出爐，因此環境部明年會跟歐盟展開許多細節研商，將派人駐點歐盟，讓台灣減碳與國外銜接，且環境部也預計組團赴歐盟觀摩排碳交易。