面對張國煒種種指控回擊了！ 長榮集團：切勿得寸進尺

長榮集團打破沉默，針對小K（張國煒）的指控進行回應，認為張國煒對「長榮集團總裁」解讀有誤，罔顧公司章程體制與企業運作事實，兄弟紛爭不要干擾到公司的營運，才是所有股東的期望。

長榮集團今天針對張國煒控告長榮集團總裁張榮發先生所指定的四位遺囑執行人及張國華先生違反遺囑內容一事，長榮集團對指控內容分三點說明。

2.張國煒先生表示四位遺囑執行人未選任其作為巴拿馬長榮國際之公司負責人即是違背遺囑之說法，顯然刻意忽略巴拿馬長榮國際僅單純為長榮海運體系其中一家公司的事實，而觀諸長榮集團轄下各公司章程，均未設有「總裁」乙職之職銜。 巴拿馬長榮國際於1975年設立登記時，即於章程中規範「Permanent President」之公司負責人一職，而張榮發先生係於1993年始創設「長榮集團總裁」名號。兩者職銜身分截然不同，張國煒先生企圖將兩者混為一談，罔顧公司章程體制與企業運作事實，其心可議。

3.張總裁辭世後，四位遺囑執行人為確保海運業務遂行，依循集團旗下巴拿馬長榮國際公司章程規定，指定張國華先生擔任新任Permanent President及Permanent Director，此業經巴拿馬當地主管機關依相關文件完成公司登記程序。張國華先生為巴拿馬長榮國際現行有效之合法代表人，依法規及公司章程行使職權，包括公平配發股利給全體股東，其中張國煒先生亦以股東身分完整受領股利，分毫不差，建請張國煒先生切勿得寸進尺、為一己私利妄圖影響長榮集團之穩定經營以及轄下上市公司股價，而應盡早止息訟爭，始為正軌。